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В Киеве после ночной атаки пострадали как минимум 3 человека, зафиксированы попадания в нескольких районах

Киев • УНН

 • 1792 просмотра

В Киеве из-за ночной атаки пострадали как минимум три человека. Пожары возникли в жилом доме, нежилом здании и административных зданиях.

В Киеве после ночной атаки пострадали как минимум 3 человека, зафиксированы попадания в нескольких районах

В ночь на 30 августа в результате атаки на Киев пострадали как минимум 3 человека, спасатели ликвидируют последствия в нескольких районах столицы. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

В Оболонском районе в результате попадания произошёл пожар с 2-го по 5-й этаж 12-этажного жилого дома. Огонь охватил 80 кв. м, пожар уже ликвидировали. Троих пострадавших передали медикам.

В Подольском районе зафиксировано попадание в нежилое сооружение, где спасатели продолжают тушить пожар. В Голосеевском районе загорелось административное здание — пожар уже ликвидировали.

В Деснянском районе в результате атаки загорелась трава на открытой территории площадью 2 га. Ликвидация пожара продолжается.

На местах работают все необходимые службы. В ГСЧС отметили, что информация о последствиях ночной атаки уточняется.

Киев 29 августа провёл под воздушными тревогами почти половину суток29.08.26, 23:56 • 12354 просмотра

Степан Гафтко

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