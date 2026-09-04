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Удари по НПЗ дедалі дорожче обходяться російському бюджету – нафтогазові доходи різко впали

Київ • УНН

 • 1018 перегляди

У серпні доходи рф від нафти й газу впали до 424 млрд рублів. Водночас нафтовики отримали 304,6 млрд рублів бюджетних субсидій.

Удари по НПЗ дедалі дорожче обходяться російському бюджету – нафтогазові доходи різко впали

Нафтогазові доходи федерального бюджету рф у серпні впали до мінімального рівня з січня, тоді як влада змушена витрачати сотні мільярдів рублів на підтримку нафтових компаній. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на дані Мінфіну рф, пише УНН.

Деталі

У серпні російський бюджет отримав 424 млрд рублів податків від нафти й газу. Це на 16% менше, ніж у серпні 2025 року, та на 43% нижче за середній показник березня-липня, який становив 753 млрд рублів.

Однією з головних причин падіння стала нафта. Середня вартість російської Urals у серпні знизилася до 59,02 долара за барель проти 86 доларів у червні та 94 доларів у травні. Водночас видобуток нафти в рф від початку року скоротився на 410 тис. барелів на добу – до 8,89 млн.

російські нафтовики отримують сотні мільярдів із бюджету

Додатковим навантаженням стали наслідки ударів безпілотників по російських НПЗ. За даними видання, у серпні щонайменше 7 заводів зупиняли виробництво, а загалом протягом місяця по нафтопереробних підприємствах завдали рекордного 21 удару.

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На цьому тлі у серпні бюджет рф виплатив нафтовим компаніям 304,6 млрд рублів субсидій. Загалом за квітень-серпень нафтовики отримали 1,525 трлн рублів.

За перші 8 місяців 2026 року нафтогазові доходи бюджету рф становили 5,02 трлн рублів – на 17% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Аналітик Freedom Global Володимир Чернов прогнозує, що за підсумками року вони можуть становити 7,5-8 трлн рублів замість запланованих 8,92 трлн, що стане найнижчим показником із 2020 року.

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Степан Гафтко

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