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Під cочі після атаки спалахнула пожежа в районі російського дивізіону ППО

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Після серії вибухів у районі «Сіріуса» під сочі виникла пожежа. Там розташований російський дивізіон із комплексом С-300 або С-400.

Під cочі після атаки спалахнула пожежа в районі російського дивізіону ППО

У ніч на 4 вересня під cочі після серії вибухів виникла пожежа в районі, де розташований російський зенітний ракетний комплекс С-300 або С-400. Про це повідомляє ASTRA за результатами OSINT-аналізу кадрів очевидців, пише УНН.

Деталі

За даними видання, місцеві жителі протягом ночі повідомляли про численні вибухи. Аналіз оприлюднених відео показав, що займання сталося в районі федеральної території "Сіріус" поблизу річки Псоу на кордоні з Абхазією.

Саме в цьому районі, як зазначає ASTRA, розташований російський дивізіон ППО із комплексом С-300 або С-400. Водночас підтвердженої інформації про ураження самої системи наразі немає.

Цю територію вже намагалися атакувати у травні 2026 року. ASTRA також зазначає, що раніше місцеві ЗМІ повідомляли про встановлення поблизу пляжу "Крила Балтики" великої радіолокаційної станції.

Територія "Сіріуса" вже неодноразово зазнавала атак безпілотників. У ніч на 4 вересня російська влада також повідомляла про роботу ППО в Сочі та "Сіріусі".

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Степан Гафтко

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