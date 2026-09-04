Під cочі після атаки спалахнула пожежа в районі російського дивізіону ППО
Київ • УНН
Після серії вибухів у районі «Сіріуса» під сочі виникла пожежа. Там розташований російський дивізіон із комплексом С-300 або С-400.
У ніч на 4 вересня під cочі після серії вибухів виникла пожежа в районі, де розташований російський зенітний ракетний комплекс С-300 або С-400. Про це повідомляє ASTRA за результатами OSINT-аналізу кадрів очевидців, пише УНН.
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За даними видання, місцеві жителі протягом ночі повідомляли про численні вибухи. Аналіз оприлюднених відео показав, що займання сталося в районі федеральної території "Сіріус" поблизу річки Псоу на кордоні з Абхазією.
Саме в цьому районі, як зазначає ASTRA, розташований російський дивізіон ППО із комплексом С-300 або С-400. Водночас підтвердженої інформації про ураження самої системи наразі немає.
Цю територію вже намагалися атакувати у травні 2026 року. ASTRA також зазначає, що раніше місцеві ЗМІ повідомляли про встановлення поблизу пляжу "Крила Балтики" великої радіолокаційної станції.
Територія "Сіріуса" вже неодноразово зазнавала атак безпілотників. У ніч на 4 вересня російська влада також повідомляла про роботу ППО в Сочі та "Сіріусі".
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