Удары Сил обороны остановили работу двух крупных нефтеперерабатывающих предприятий рф - Генштаб
Киев • УНН
После ударов Сил обороны остановили работу ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" и "НОВАТЭК-Усть-Луга" в России.
Два крупных предприятия нефтеперерабатывающей промышленности рф прекратили работу после ударов украинских военных, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
По результатам анализа дополнительных данных в результате поражения 26 августа 2026 года подтверждено прекращение работы нефтеперерабатывающего завода ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области рф
Также подтверждено прекращение работы комплекса "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Слободке Ленинградской области РФ, который подвергся поражению 1 сентября.
На этом предприятии повреждены трубопроводы между насосной станцией выдачи нефти и резервуарами с разливом нефтепродуктов на площади 200 кв. метров; установка переработки первичного газового конденсата; две колонны установки гидрокрекинга. Кроме того, зафиксировано горение трубопровода в резервуарной группе с разливом нефтепродуктов на площади 250 кв. метров.
В Генштабе добавили, что эти предприятия были задействованы в обеспечении потребностей вооруженных сил рф.
Соучредитель украинского производителя дальнобойного вооружения Fire Point Денис Штилерман также подтвердил удар по этим нефтеперерабатывающим предприятиям России.
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