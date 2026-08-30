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Украинские военные с помощью дронов FP-1 атаковали аэродромы и НПЗ в России

Киев • УНН

 • 8014 просмотра

Сооснователь Fire Point подтвердил удары по аэродромам в Ейске и Миллерово, а также по НПЗ «КИНЕФ» в Ленинградской области.

Украинские военные с помощью дронов FP-1 атаковали аэродромы и НПЗ в России

Сооснователь украинского производителя дальнобойного вооружения Fire Point Денис Штилерман подтвердил, что украинские военные ночью атаковали ряд объектов на территории россии. Среди них два аэродрома и киришский нефтеперерабатывающий завод "КИНЕФ", пишет УНН.

Детали

Денис Штилерман подтвердил поражение аэродрома в Ейске. По данным OSINT-аналитиков, там происходит вторичная детонация боекомплекта и масштабные пожары.

Кроме того, сооснователь Fire Point подтвердил атаку на аэродром в Миллерово. Там также наблюдаются пожары.

Денис Штилерман также подтвердил, что военные с помощью "дальнобойных санкций" поразили киришский нефтеперерабатывающий завод "КИНЕФ" в ленинградской области. По данным осинтеров, были поражены критически важные установки Л-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600, ЛЧ-35-11/600, АТ-1, гидроочистки ЛЧ-24-9/2000.

Отмечается, что предприятие полностью интегрировано в структуру российской нефтяной компании "Сургутнефтегаз". Это единственный нефтеперерабатывающий завод на северо-западе россии и один из крупнейших в стране.

ярославский НПЗ после атаки FP-1 потерял около 40% мощности - Fire Point28.08.26, 15:36 • 31466 просмотров

Евгений Царенко

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