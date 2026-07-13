Италия предлагает новую "континентальную" оборонительную систему в Европе с участием Украины

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что европейская оборона не должна ограничиваться границами Европейского Союза, вместо этого призвав к созданию континентальной оборонной системы, которая будет распространяться на партнерство с Великобританией, Норвегией, Турцией и Украиной, о чем он заявил в интервью итальянской газете La Stampa, пишет УНН.

Детали

Крозетто оценил сигналы о том, что Соединенные Штаты намерены сократить свое участие в Европе.

Как отмечается, европейская интеграция является неизбежным горизонтом в анализе Министерства обороны Италии. Это касается промышленной и оперативной базы военной вселенной. В предложенном Минобороны Италии документе, пишет издание, похоже, "установлен вывод и сокращение американского участия в Европе, независимо от Дональда Трампа". По словам Крозетто, можно лишь "надеяться" - он использует именно этот термин - что стратегическое перебалансирование США в направлении Индо-Тихоокеанского региона произойдет "постепенно", а не внезапно.

Крозетто сказал, что ответ должен заключаться в укреплении оборонной системы, "не ограничиваясь лишь границами ЕС", до "действительно континентального" территориального измерения, расширенного, чтобы включить партнерство "с Соединенным Королевством, Норвегией, Швейцарией, Молдовой, Западными Балканами, Турцией и Украиной". Своего рода Европейский альянс, дополняющий НАТО в его наиболее традиционной форме, которая в настоящее время подвергается влиянию переменчивого настроения Трампа.

На более чем шестидесяти страницах предложенного документа, определяющего стратегические приоритеты итальянского министра и генералов на трехлетний период 2027-2029 годов, под названием "Руководящие принципы запуска интегрированного цикла бюджетного планирования" на следующий год и "многолетнего планирования" на последующие два года (Atto di indirizzo), с которыми ознакомилась газета La Stampa, изложена суть концепции "Оборона 3.0", разработанной Крозетто. Проект, как указано, родился из очерченного в предисловии: правительства, пишет итальянский министр, больше не могут "ограничиваться планированием возможностей, которые будут доступны через десять или пятнадцать лет, когда сценарий полностью изменится".

Сегодня, как пишет Крозетто, "оборона должна приносить оперативные результаты в сроки, определяемые угрозой". Основная идея заключается в том, что важно действовать до открытого конфликта на этапе стратегической конфронтации и конкуренции. Итальянский министр выделяет два направления: "Создание долгосрочных автономных возможностей" и "немедленное - сегодня заполнение наиболее критических пробелов в возможностях".

Спутниковая связь

Первый конкретный пример: спутниковая связь. Среднесрочная и долгосрочная цель - достижение "национального и европейского" суверенитета над космическими технологиями, но тем временем "необходимо промежуточное решение - заполнение пробелов - основанное на использовании оператора, который уже имеет адекватную группировку спутников, способную обеспечить покрытие и непрерывность обслуживания".

Кульминацией европейского проекта является программа Iris 2, которая предусматривает создание трехсот низкоорбитальных спутников под руководством французской компании Eutelsat. С этим связан проект Bromo, итало-французский альянс Airbus, Leonardo и Thales по созданию гиганта спутниковой промышленности. Цель – создание конкурентоспособного центра для Starlink.

Подводная инфраструктура

Еще одна область, на которой следует сосредоточить внимание и инвестиции в течение следующих трех лет – это подводный сектор. "Менее заметная, но не менее важная проблема, - заявил Крозетто, - должна решаться на стратегическом уровне: "По дну моря проходят кабели, по которым проходит большая часть мировых коммуникаций, газо- и нефтепроводы, энергетические магистрали, жизненно важная инфраструктура, подверженная диверсиям, которые так же просты, как и трудно установить".

Гибридные угрозы, кибербезопасность, ИИ и россия

Также указано, что в эпоху гибридных угроз самой сложной задачей для правительств остается кибербезопасность. Это многомерная опасность: она касается центров принятия решений, сетей и критической инфраструктуры. Но не только это. Появление генеративного искусственного интеллекта требует квантового скачка: он способен "производить огромные объемы контента практически с нулевыми затратами", который искажает и "загрязняет информационную среду".

Россия остается основным источником этой угрозы, как повторил Крозетто на полях саммита в Анкаре, через несколько часов после ареста двух бывших агентов итальянской разведки, которые получали зарплату от чиновников посольства Москвы в Риме. Для противодействия враждебным хакерам и вирусу дезинформации в своем обращении Крозетто предлагает создать "национальный и европейский центр борьбы с гибридной войной", который еще больше упорядочит обмен инструментами и информацией между союзниками против "кибератак, пропаганды, манипуляций информацией и враждебных когнитивных кампаний".

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