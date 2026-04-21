Союз Украины, Британии, Турции и Норвегии сделал бы ЕС сильнейшим в мире - Зеленский

Украина не ищет альтернативу вступлению в Европейский Союз, но союз Украины, Великобритании, Турции и Норвегии сделал бы ЕС сильнейшим в мире. Об этом в эфире телемарафона заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

По его словам, эти четыре страны могут сделать ЕС сильнейшим союзом в мире с лучшей системой безопасности.

Мы не ищем никакой альтернативы. Я просто убежден, что эти страны очень сильны и могут усилить ЕС. И даже по отдельности они являются мощными игроками