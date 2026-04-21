Союз Украины, Британии, Турции и Норвегии сделал бы ЕС сильнейшим в мире - Зеленский
Киев • УНН
Украина не ищет альтернатив вступлению в ЕС, но предлагает союз с Британией, Турцией и Норвегией. Это усилит безопасность и военный ресурс в регионе.
Украина не ищет альтернативу вступлению в Европейский Союз, но союз Украины, Великобритании, Турции и Норвегии сделал бы ЕС сильнейшим в мире. Об этом в эфире телемарафона заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Подробности
По его словам, эти четыре страны могут сделать ЕС сильнейшим союзом в мире с лучшей системой безопасности.
Мы не ищем никакой альтернативы. Я просто убежден, что эти страны очень сильны и могут усилить ЕС. И даже по отдельности они являются мощными игроками
По его мнению, сочетание потенциала Украины и Турции может существенно усилить безопасность в регионе. По словам Зеленского, суммарно эти страны имеют мощный военный ресурс, который мог бы быть определяющим в Черноморском регионе и влиять на контроль воздушного пространства.
Напомним
На прошлой неделе Зеленский заявил, что Украина не рассматривает варианты частичной или "облегченной" интеграции в Европейский Союз и НАТО и стремится к полноценному членству в обоих объединениях.
