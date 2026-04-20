Франция и Германия планируют предоставить Украине «символические» преимущества членства в Евросоюзе – СМИ
Киев • УНН
Париж и Берлин отклонили быстрое вступление Украины в ЕС из-за бюрократии. Предлагаемый статус исключает право голоса и доступ к общему бюджету блока.
Франция и Германия планируют предоставить Украине "символические" льготы на этапе перед вступлением в Европейский Союз, которые исключают доступ Киева к бюджету блока и право голоса. Об этом говорится в документах с предложениями двух стран, с которыми ознакомилось издание Financial Times, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Париж и Берлин отвергли предложения Европейской комиссии по отмене медленного и бюрократического процесса вступления, чтобы предоставить Киеву быстрые преимущества членства.
Германия настаивает на статусе "ассоциированного члена", при котором Украина будет участвовать в заседаниях министров и лидеров, но не будет иметь права голоса и автоматического доступа к общему бюджету ЕС.
В предложении ФРГ также указано, что новый статус будет иметь "символическую силу из-за названия". Он может быть предоставлен путем политического решения лидеров ЕС, а это позволит избежать длительных процедур.
Франция называет такое частичное членство "статусом интегрированного государства", при котором доступ к общей сельскохозяйственной политике и европейскому финансированию должен быть отложен до полного вступления.
Недавнее поражение на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который наложил вето на начало переговоров о членстве с Украиной, вселило определенные надежды на прогресс в этом вопросе. Однако большинство членов ЕС опасаются, что предоставление Украине и другим кандидатам права на ускоренное вступление перевернет политическую динамику блока и подорвет ценность членства.
Общее содержание документов от Франции и Германии, вероятно, "будет близким" к окончательному предложению ЕС для Украины, сообщили Financial Times два высокопоставленных чиновника Еврокомиссии.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заявил изданию, что Киев продолжает дискуссии со странами ЕС относительно своего членства.
