Членство Украины в ЕС не будет "второго сорта", Киев должен выполнить критерии вступления - Мерц
Киев • УНН
Канцлер Германии заявил о подготовке Украины к полноправному вступлению в ЕС. Для интеграции страна должна выполнить все стандартные критерии и условия.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что будущее членство Украины в Европейском Союзе не будет "членством второго сорта", а речь идет о полноценном процессе интеграции с выполнением всех необходимых критериев. Об этом он сказал во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, передает УНН.
Детали
По словам канцлера, сейчас Евросоюз работает над поэтапным приближением Украины к сообществу, однако конечная цель остается неизменной - полноправное членство.
Членство Украины в ЕС не будет членством второго сорта. Это процесс, в ходе которого мы приближаем их к себе
Он добавил, что вступление в Европейский Союз предусматривает выполнение конкретных условий, которые действуют для всех стран-кандидатов без исключения.
Есть домашнее задание, которое Украина должна выполнить. У нас есть критерии вступления
Мерц подчеркнул, что Германия поддерживает европейское будущее Украины и выступает за продолжение переговорного процесса по вступлению.
