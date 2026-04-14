Членство Украины в ЕС не будет "второго сорта", Киев должен выполнить критерии вступления - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что будущее членство Украины в Европейском Союзе не будет "членством второго сорта", а речь идет о полноценном процессе интеграции с выполнением всех необходимых критериев. Об этом он сказал во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, передает УНН.

По словам канцлера, сейчас Евросоюз работает над поэтапным приближением Украины к сообществу, однако конечная цель остается неизменной - полноправное членство.

Членство Украины в ЕС не будет членством второго сорта. Это процесс, в ходе которого мы приближаем их к себе