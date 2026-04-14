Вступ Украины в ЕС является стратегическим интересом Европы – Мерц
Киев • УНН
Канцлер Германии поддержал членство Украины ради безопасности и стабильности континента. Процесс вступления потребует проведения реформ и определенного времени.
Германия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и считает это стратегическим решением для будущего континента. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц, передает УНН.
Детали
По его словам, вступление Украины укрепит безопасность и экономическую стабильность Европы.
Вступление Украины в ЕС станет стратегически важным шагом для большей безопасности и благополучия Европы
В то же время он признал, что путь к членству потребует времени и реформ.
В Украине утвердили создание электронного реестра оружейников: для чего это нужно22.12.25, 12:04 • 2895 просмотров