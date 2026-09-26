Четверо военнослужащих НАТО получили ранения во время учений в Латвии
Киев • УНН
На полигоне в Адажи огонь из итальянского оружия попал в другую военную машину. Один военнослужащий находится в более тяжелом состоянии, угрозы жизни нет.
Четверо итальянских военнослужащих получили ранения в результате дружественного огня во время учений НАТО в Латвии. Об этом сообщает Министерство обороны Италии, передает УНН.
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"Во время учений с боевой стрельбой на полигоне в Адажи (Латвия) произошел инцидент, в результате которого пострадали четверо итальянских военнослужащих Сухопутных войск, входящих в состав 11-го полка берсальеров и участвующих в миссии НАТО "Forward Land Forces" (FLF) в Латвии", - говорится в сообщении.
По причинам, которые в настоящее время выясняются, во время учений произошел инцидент с неавтоматическим огнестрельным оружием, установленным на итальянском военном транспортном средстве. Выпущенные снаряды попали в другое итальянское военное транспортное средство, в котором находились четверо пострадавших военнослужащих.
Четырем военнослужащим была немедленно оказана медицинская помощь, а также они были доставлены в медицинское учреждение в Риге, где им в настоящее время оказывают необходимую медицинскую помощь и проводят необходимые обследования.
Согласно имеющейся на данный момент информации, состояние одного из четырех военнослужащих является наиболее тяжелым. В настоящее время жизнь ни одного из них не находится под угрозой.
"Незамедлительно начаты все необходимые проверки для выяснения причин и реконструкции обстоятельств происшествия. Родственники проинформированы", - добавили в министерстве.
Напомним
Президент Франции Эммануэль Макрон согласился начать переговоры о присоединении Латвии к французской инициативе ядерного сдерживания. Париж также готов усилить военное присутствие в Латвии, в частности в сфере противовоздушной обороны.