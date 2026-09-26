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Четверо военнослужащих НАТО получили ранения во время учений в Латвии

Киев • УНН

 • 1032 просмотра

На полигоне в Адажи огонь из итальянского оружия попал в другую военную машину. Один военнослужащий находится в более тяжелом состоянии, угрозы жизни нет.

Четверо военнослужащих НАТО получили ранения во время учений в Латвии

Четверо итальянских военнослужащих получили ранения в результате дружественного огня во время учений НАТО в Латвии. Об этом сообщает Министерство обороны Италии, передает УНН

Подробности 

"Во время учений с боевой стрельбой на полигоне в Адажи (Латвия) произошел инцидент, в результате которого пострадали четверо итальянских военнослужащих Сухопутных войск, входящих в состав 11-го полка берсальеров и участвующих в миссии НАТО "Forward Land Forces" (FLF) в Латвии", - говорится в сообщении. 

По причинам, которые в настоящее время выясняются, во время учений произошел инцидент с неавтоматическим огнестрельным оружием, установленным на итальянском военном транспортном средстве. Выпущенные снаряды попали в другое итальянское военное транспортное средство, в котором находились четверо пострадавших военнослужащих.

Четырем военнослужащим была немедленно оказана медицинская помощь, а также они были доставлены в медицинское учреждение в Риге, где им в настоящее время оказывают необходимую медицинскую помощь и проводят необходимые обследования.

Согласно имеющейся на данный момент информации, состояние одного из четырех военнослужащих является наиболее тяжелым. В настоящее время жизнь ни одного из них не находится под угрозой.

"Незамедлительно начаты все необходимые проверки для выяснения причин и реконструкции обстоятельств происшествия. Родственники проинформированы", - добавили в министерстве. 

Напомним 

Президент Франции Эммануэль Макрон согласился начать переговоры о присоединении Латвии к французской инициативе ядерного сдерживания. Париж также готов усилить военное присутствие в Латвии, в частности в сфере противовоздушной обороны. 

Павел Башинский

Война в УкраинеНовости Мира
Рига
Латвия
НАТО
Эмманюэль Макрон
Франция
Италия