Чорногорія може стати членом Євросоюзу в 2028 році

Чорногорія може приєднатися до Європейського Союзу у 2028 році. За нинішніх темпів переговорів країна буде готова підписати договір про вступ уже в червні 2027 року. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час презентації доповіді Європейської комісії щодо країн-кандидатів на вступ до ЄС, пише УНН.

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За словами Кос, після підписання договору всі держави-члени Євросоюзу мають схвалити вступ Чорногорії.

Серед інших країн, які можуть приєднатися до блоку, вона назвала Албанію, Молдову та Україну. За оцінкою єврокомісарки, ці держави мають переконливі перспективи вступу, хоча конкретних термінів у доповіді Єврокомісії не визначили.

Водночас прогрес країн-кандидатів відрізняється. Північна Македонія досягла певних успіхів, Боснія і Герцеговина та Косово просунулися незначно, а Сербія, Грузія і Туреччина в окремих аспектах віддалилися від членства.

Також у Єврокомісії повідомили, що процес вступу Молдови більше не пов'язуватимуть із євроінтеграцією України. Раніше деякі держави ЄС виступали за одночасне приєднання двох країн. Однак темпи впровадження Україною європейських реформ цього року сповільнилися, зокрема через посилення російської агресії.

"Це процес, заснований на заслугах", — наголосила Марта Кос.

Перешкоди на шляху Чорногорії до ЄС

Однією з перешкод для вступу Чорногорії можуть стати її відносини з Хорватією — єдиною сусідньою країною, яка входить до Євросоюзу.

Країни мали конфлікт під час розпаду Югославії у 1990-х роках. Тоді чорногорські добровольці окупували південну частину Хорватії та брали участь в облозі Дубровника.

Хорватія передала Чорногорії перелік умов для завершення переговорів про вступ, більшість із яких стосується подій того періоду.

Прем'єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч назвав ці вимоги такими, що їх можна виконати, і заявив, що процес демонструє можливість примирення в регіоні.

Єврокомісарка Марта Кос також визнала, що переговори непрості, але наголосила, що вони просуваються в правильному напрямку.

Водночас майбутній договір про вступ Чорногорії може передбачати певні запобіжники, зокрема обмеження права вето. Це пов'язано з побоюваннями, що розширення ЄС може ускладнити ухвалення спільних рішень, для багатьох із яких потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що настрої в Євросоюзі щодо розширення стали позитивнішими, а інституційна готовність до прийняття нових членів зросла. Він також підтвердив підтримку вступу країн-кандидатів на основі індивідуальних досягнень кожної з них.

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