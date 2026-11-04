Черногория может стать членом Евросоюза в 2028 году

Черногория может присоединиться к Европейскому союзу в 2028 году. При нынешних темпах переговоров страна будет готова подписать договор о вступлении уже в июне 2027 года. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время презентации доклада Европейской комиссии о странах-кандидатах на вступление в ЕС, пишет УНН.

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По словам Кос, после подписания договора все государства — члены Евросоюза должны одобрить вступление Черногории.

Среди других стран, которые могут присоединиться к блоку, она назвала Албанию, Молдову и Украину. По оценке еврокомиссара, эти государства имеют убедительные перспективы вступления, хотя конкретных сроков в докладе Еврокомиссии не определили.

В то же время прогресс стран-кандидатов различается. Северная Македония добилась определённых успехов, Босния и Герцеговина и Косово продвинулись незначительно, а Сербия, Грузия и Турция в отдельных аспектах отдалились от членства.

Также в Еврокомиссии сообщили, что процесс вступления Молдовы больше не будут связывать с евроинтеграцией Украины. Ранее некоторые государства ЕС выступали за одновременное присоединение двух стран. Однако темпы проведения Украиной европейских реформ в этом году замедлились, в частности из-за усиления российской агрессии.

"Это процесс, основанный на заслугах", — подчеркнула Марта Кос.

Препятствия на пути Черногории в ЕС

Одним из препятствий для вступления Черногории могут стать её отношения с Хорватией — единственной соседней страной, входящей в Европейский союз.

У стран был конфликт во время распада Югославии в 1990-х годах. Тогда черногорские добровольцы оккупировали южную часть Хорватии и участвовали в осаде Дубровника.

Хорватия передала Черногории перечень условий для завершения переговоров о вступлении, большинство из которых касается событий того периода.

Премьер-министр Черногории Милойко Спайич назвал эти требования выполнимыми и заявил, что процесс демонстрирует возможность примирения в регионе.

Еврокомиссар Марта Кос также признала, что переговоры непростые, но подчеркнула, что они продвигаются в правильном направлении.

В то же время будущий договор о вступлении Черногории может предусматривать определённые предохранительные механизмы, в частности ограничение права вето. Это связано с опасениями, что расширение ЕС может усложнить принятие совместных решений, для многих из которых требуется единогласная поддержка всех государств-членов.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что настроения в Евросоюзе относительно расширения стали более позитивными, а институциональная готовность к принятию новых членов возросла. Он также подтвердил поддержку вступления стран-кандидатов на основе индивидуальных достижений каждой из них.

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