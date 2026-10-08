Україна та Молдова випереджають Грузію лише за негативними показниками - Кобахідзе

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Україна та Молдова випереджають Грузію лише за негативними показниками. Так він прокоментував рішення Єврокомісії щодо підготовчих документів до розширення ЄС. Про це повідомляє грузинське видання Sova News, передає УНН.

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За інформацією видання, Єврокомісія вже затвердила підготовчі документи до розширення, що стосуються чотирьох країн-кандидатів: України, Молдови, Албанії та Чорногорії.

Водночас, Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Грузія залишається кандидатом "лише на папері". Вона також сказала, що хотіла б бачити країну "на тому ж рівні, на якому знаходяться Молдова та Україна".

"Якщо Молдова та Україна у чомусь і випереджають Грузію, то виключно за негативними показниками. Не дай боже нам обійти Молдову та Україну в подібному. В нас свій шлях. Наш шлях — це мир та економічний розвиток, і ми неодмінно продовжимо слідувати йому",- заявив Кобахідзе.

Крім того, за словами прем'єра, у Тбілісі хотіли б бачити "справедливий, правильний та здоровий підхід" з боку Єврокомісії.

"Ми чітко окреслили наші політичні наміри та волю, що означає продовження шляху до євроінтеграції. Ви знаєте, що 90% зобов'язань за Угодою про асоціацію вже виконано. Ми сумлінно виконуємо свої зобов'язання. Ви знаєте, яка ситуація в Грузії — наскільки ми випереджаємо на 1000 кроків як Україну, так і Молдову та інші країни-кандидати. Решта вже питання здорового ставлення. Якщо Єврокомісія виявить здорове ставлення до Грузії, то європейська інтеграція продовжиться безперешкодно", – заявив посадовець

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