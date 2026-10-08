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Украина и Молдова опережают Грузию только по негативным показателям — Кобахидзе

Киев • УНН

 • 2220 просмотра

Премьер-министр Грузии раскритиковал оценку Еврокомиссии относительно евроинтеграции страны. Он заявил, что Тбилиси опережает Украину и Молдову.

Украина и Молдова опережают Грузию только по негативным показателям — Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Украина и Молдова опережают Грузию только по негативным показателям. Так он прокомментировал решение Еврокомиссии по подготовительным документам к расширению ЕС. Об этом сообщает грузинское издание Sova News, передает УНН.

Детали

По информации издания, Еврокомиссия уже утвердила подготовительные документы к расширению, касающиеся четырех стран-кандидатов: Украины, Молдовы, Албании и Черногории.

В то же время еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Грузия остается кандидатом «только на бумаге». Она также сказала, что хотела бы видеть страну «на том же уровне, на котором находятся Молдова и Украина».

«Если Молдова и Украина в чем-то и опережают Грузию, то исключительно по негативным показателям. Не дай бог нам обойти Молдову и Украину в подобном. У нас свой путь. Наш путь — это мир и экономическое развитие, и мы непременно продолжим следовать ему», — заявил Кобахидзе.

Кроме того, по словам премьера, в Тбилиси хотели бы видеть «справедливый, правильный и здоровый подход» со стороны Еврокомиссии.

«Мы четко обозначили наши политические намерения и волю, что означает продолжение пути к евроинтеграции. Вы знаете, что 90% обязательств по Соглашению об ассоциации уже выполнено. Мы добросовестно выполняем свои обязательства. Вы знаете, какова ситуация в Грузии — насколько мы опережаем на 1000 шагов и Украину, и Молдову, и другие страны-кандидаты. Остальное уже вопрос здорового отношения. Если Еврокомиссия проявит здоровое отношение к Грузии, то европейская интеграция продолжится беспрепятственно», — заявил чиновник

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Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
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Ираклий Кобахидзе
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Албания
Украина
Молдова
Грузия