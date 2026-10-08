Ле Пен заявила, что вступление Украины в ЕС повлияет на французский агросектор

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Лидер фракции «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен заявила, что потенциальное вступление Украины в ЕС якобы повлияет на французских аграриев. Об этом она написала в X вечером 7 октября, сообщает УНН.

Детали

«Если Украина вступит в Европейский союз, мы первыми проиграем, причем по двум направлениям. Мы не только столкнемся с жесткой недобросовестной конкуренцией, но и доля бюджета PAC (Общей сельскохозяйственной политики), выделяемая французскому сельскому хозяйству, также значительно уменьшится», — написала Ле Пен.

Что говорит Украина

Украина, пишет Le Monde, заявила в среду, 7 октября, что будет выступать против ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции в рамках процесса вступления в ЕС, тогда как Брюссель предлагает такие меры предосторожности, чтобы развеять обеспокоенность 27 государств-членов, в частности Франции.

Сельское хозяйство, как отмечается, «является главным предметом споров в стремлении Украины вступить в ЕС». Многие страны, включая Францию и Польшу, обеспокоены последствиями массового наплыва украинской пшеницы на рынки и хотят защитить европейских фермеров.

Эти опасения, как указано, побудили Европейскую комиссию предложить ограничить доступ Украины к сельскохозяйственным рынкам и субсидиям ЕС, в частности к тем, которые предоставляются в рамках Общей сельскохозяйственной политики (PAC).

Отвечая на вопрос агентства AFP по этому поводу в среду, министр сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий заявил, что Украина будет готова к возможным временным мерам, но выступит против «постоянного ограничения», которое «противоречило бы самой логике полноценного членства в Европейском союзе».