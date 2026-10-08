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Ле Пен заявила, що вступ України до ЄС вплине на французький агросектор

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Марін Ле Пен заявила, що вступ України до ЄС посилить конкуренцію та вплине на французький агросектор. Київ виступає проти постійних обмежень.

Ле Пен заявила, що вступ України до ЄС вплине на французький агросектор
Фото: bfmtv.com

Лідерка фракції "Національне об'єднання" в Національних зборах Франції Марін Ле Пен заявила, що потенційний вступ України до ЄС нібито матиме вплив на французьких аграріїв. Про це вона написала у X ввечері 7 жовтня, пише УНН.

Деталі

"Якщо Україна вступить до Європейського Союзу, ми першими програли б, і двома шляхами. Ми не лише зіткнулися б із жорсткою недобросовісною конкуренцією, але й частка бюджету за PAC (Спільною аграрною політикою), що виділяється на французьке сільське господарство, також значно зменшилася б", - написала Ле Пен.

Що каже Україна

Україна, пише Le Monde, заявила в середу, 7 жовтня, що виступатиме проти обмежень на експорт сільськогосподарської продукції в межах процесу вступу до ЄС, тоді як Брюссель пропонує такі запобіжні заходи, щоб розвіяти занепокоєння 27 держав-членів, зокрема Франції.

Сільське господарство, як зазначається, "є головним предметом суперечок у прагненні України вступити до ЄС". Багато країн, включаючи Францію та Польщу, стурбовані наслідками масового напливу української пшениці на ринки та хочуть захистити європейських фермерів.

Ці побоювання, як вказано, спонукали Європейську комісію запропонувати обмежити доступ України до сільськогосподарських ринків та субсидій ЄС, зокрема тих, що надаються в межах Спільної аграрної політики (PAC).

Відповідаючи на запитання агентства AFP з цього приводу в середу, міністр сільського господарства України Тарас Висоцький заявив, що Україна буде готова до можливих тимчасових заходів, але виступатиме проти "постійного обмеження", яке "суперечитиме самій логіці повноцінного членства в Європейському Союзі".

Юлія Шрамко

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