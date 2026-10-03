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Україна не вступить до ЄС 1 січня 2027 року - єврокомісарка пояснила, що заважає

Київ • УНН

 • 1296 перегляди

Марта Кос заявила, що вступ України до ЄС 1 січня 2027 року нереалістичний. Єврокомісія очікує відкриття нових кластерів до кінця 2026 року.

Україна не вступить до ЄС 1 січня 2027 року - єврокомісарка пояснила, що заважає

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що вступ України до Європейського Союзу 1 січня 2027 року нереалістичний, оскільки процес приєднання залежить від виконання встановлених критеріїв. Про це УНН пише із посиланням на Corriere della Sera.

Водночас у Єврокомісії розраховують на подальше просування України в переговорах про членство до кінця цього року.

Деталі

За словами Кос, для України не передбачатимуть винятків або послаблень у виконанні умов вступу до ЄС, попри масштабну політичну та фінансову підтримку з боку Євросоюзу.

"Процес приєднання базується на виконанні критеріїв, тому дата 1 січня 2027 року, яка фігурувала у публічних дискусіях щодо можливих термінів членства України, наразі не є реалістичною", — наголосила єврокомісарка.

Водночас Кос зазначила, що ЄС має продовжувати допомагати Україні, яка перебуває у стані війни, та сприяти її подальшій інтеграції. Вона також висловила сподівання, що до кінця 2026 року Україні вдасться відкрити якомога більше переговорних кластерів.

Говорячи про темпи розширення Євросоюзу, Кос зазначила, що серед держав-кандидатів найбільше просунулися Чорногорія та Албанія, після яких вона назвала Молдову та Україну.

При цьому йдеться не про офіційний рейтинг держав-кандидатів, а лише про оцінку поточного етапу переговорного процесу.

ЄС може відкрити для України ще два переговорні кластери 13 жовтня - журналіст02.10.26, 21:45 • 15282 перегляди

Контекст

Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу у червні 2022 року, а офіційні переговори про членство стартували у червні 2024 року.

У вересні 2025 року Україна завершила скринінг відповідності національного законодавства праву ЄС. У 2026 році Україна та Євросоюз офіційно відкрили переговорний кластер "Основи", а також кластер "Зовнішні відносини". Водночас Європейська комісія раніше заявляла, що всі шість переговорних кластерів України технічно готові до відкриття.

Українська влада неодноразово називала 2027 рік орієнтиром для готовності країни до членства у ЄС. Водночас конкретна дата вступу залежатиме не лише від виконання Україною необхідних реформ, а й від політичних рішень усіх держав-членів Євросоюзу.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що Україна, на його думку, не зможе стати членом Європейського Союзу за нинішньою стандартною процедурою вступу, попри обіцянки, які їй дають. Натомість він закликав ЄС знайти інший шлях для повноправного членства України.

Олександра Василенко

ПолітикаСвіт
Еді Рама
Чорногорія
Європейська комісія
Албанія
Європейський Союз
Україна
Молдова