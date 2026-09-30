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ЄС запропонує відкрити єдиний ринок для кандидатів на вступ, але є умова - Politico

Київ • УНН

 • 928 перегляди

Єврокомісія пропонує поступово інтегрувати країни-кандидати до єдиного ринку ЄС. Доступ залежатиме від реформ і підтримки цілей блоку.

ЄС запропонує відкрити єдиний ринок для кандидатів на вступ, але є умова - Politico

Європейський Союз відкриє свою величезну економіку для країн, які очікують вступу до його лав, за умови, що вони погодяться виступати разом з блоком проти ворожих держав та промислових конкурентів. Про це з посиланням на проєкт пропозиції Європейської комісії повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Країнам-кандидатам, деякі з яких десятиліттями чекають на членство в ЄС, буде запропоновано безпрецедентну "поступову інтеграцію" до єдиного ринку ЄС, включаючи безперешкодну торгівлю та доступ до дослідницьких програм, поки їхні заявки опрацьовуються, згідно з проєктом плану.

"Єдиний ринок є першочерговим пріоритетом для економічної конвергенції", – йдеться в перегляді політики "перед розширенням" (pre-enlargement) щодо переваг, які будуть запропоновані країнам-кандидатам.

"Рання інтеграція відкриє можливості для бізнесу Союзу, зміцнить європейські ланцюги створення вартості та зменшить стратегічну залежність. Єврокомісія визначить, де перевірена регуляторна відповідність та правозастосовна спроможність дозволять глибшу участь у дослідженнях, інноваціях та промисловому співробітництві, а також ширший доступ до ринку. Пріоритет має надаватися можливостям, які сприяють підготовці до вступу та задовольняють спільні економічні та стратегічні потреби", - сказано у проєкті.

Перегляд, який проводить головний радник фон дер Ляєн Александр Адам — колишній помічник президента Франції Еммануеля Макрона — радикально змінить підхід ЄС до країн по сусідству, зауважує видання. Наразі майже всі економічні вигоди від тіснішої співпраці зарезервовані для членів, але жодна нова держава не приєдналася з часів Хорватії у 2013 році.

У межах пакету заходів від Александра Адама, як повідомляється, Україні, Молдові, Албанії та Чорногорії будуть запропоновані "дорожні карти", спрямовані на пришвидшення процесу приєднання в найближчі роки. Інші країни, такі як Північна Македонія, Косово, Боснія і Герцеговина, Сербія та Туреччина, зіткнулися з затягуванням процесу - зростають побоювання, що вони відстороняться або тяжітимуть до росії чи Китаю, пише видання.

ЄС готує "дорожні карти" вступу для України та ще трьох країн - Politico28.09.26, 08:59 • 17535 переглядiв

Згідно з планом Єврокомісії, економічні вигоди, що пропонуються країнам-кандидатам, залежатимуть від їхньої підтримки цілей зовнішньої політики ЄС, а доступ до єдиного ринку залежатиме від того, чи вони обмінюватимуться ключовими технологіями з ворожими державами та торговельними конкурентами.

"На тлі того, як поглиблюється промислова та ринкова інтеграція, участь у чутливих секторах повинна супроводжуватися співпрацею щодо перевірки інвестицій, експортного контролю, впровадження санкцій та захисту чутливих технологій", - ідеться в документі.

"Оцінка доступу повинна враховувати стратегічну узгодженість, критичні залежності та здатність керувати ризиками для інфраструктури та ланцюгів поставок. Якщо ці умови не виконуються, обсяг участі слід скоригувати відповідно до відповідного інструменту", - зазначається у проєкті.

Серед галузей, що розглядаються для тіснішої співпраці, є напівпровідники, квантові технології, біотехнології, штучний інтелект та космос.

Згідно з переглядом, кінцевою метою країн-кандидатів має бути становлення повноправними членами ЄС. "Однак вступ потребує часу: країни-кандидати повинні пройти суворий процес, заснований на заслугах, та провести далекосяжні та тривалі реформи", – йдеться у ньому.

"Цей час слід повною мірою стратегічно використати як для підготовки Союзу до розширення членства, так і для поглиблення поступової інтеграції у сферах, що становлять взаємний інтерес", - зазначається у документі.

Однак переваги залежатимуть від того, чи зроблять країни свій внесок. "Якщо ці зобов’язання не виконуються, участь має залишатися зворотною. Доступ має бути призупинено або скасовано, де це виправдано", – застерігається у пропозиції.

У звіті Адама, який має бути представлений високопосадовцям 6 жовтня, коли голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повернеться із Західних Балкан, будуть запропоновані нові умови для тих, хто приєднається до блоку, щоб гарантувати, що вони не відступлять від демократії та верховенства права.

"Процес вступу має встановити більше, ніж просто правову відповідність, – йдеться у ньому. - Інституції повинні працювати на практиці, а реформи мають бути тривалими. Тому моніторинг, стимулювання та правозастосування повинні формувати безперервну структуру, що виходить за межі вступу".

Але ЄС також зміниться, щоб прийняти ширше членство, виходячи далеко за межі клубу багатих західноєвропейських демократій, як він був спочатку задуманий. Блок може змінити свої правила, щоб бути менш вразливим до примх окремих членів, робиться висновок в перегляді, без необхідності повторного відкриття фундаментальних статей законодавства ЄС та потенційного ініціювання національних референдумів по всьому блоці.

"Єврокомісія підтримує зміни в Договорах, де це необхідно, але вважає, що заходи, вже доступні згідно з Договорами, слід вживати зараз", – робиться висновок. Серед варіантів, що розглядаються, є крок, який забезпечить прийняття більшої кількості рішень кваліфікованою більшістю країн-членів.

"Голосування кваліфікованою більшістю вже є загальним правилом згідно з Договорами, але одностайність залишається в кількох стратегічно важливих сферах. Зі зростанням членства ризик затримки або блокування, ймовірно, зростатиме", - йдеться в документі.

Так звані перехідні пункти, які дозволяють приймати рішення більшістю голосів, а не одноголосно, можуть бути використані для полегшення ухвалення санкцій, реагування на кризи в галузі прав людини та розгортання цивільних місій у зонах конфліктів, йдеться в перегляді. Однак ці пункти вимагають одностайної підтримки країн-членів для їх активації.

Лідерів з усього ЄС попросять висловити свою думку щодо обговорення того, як залучити нових членів до блоку - і що запропонувати тим, хто ще чекає - на дводенному саміті в Брюсселі з 15 жовтня.

Лідери ЄС збираються закликати Україну до "інтенсифікації" реформ - ЗМІ29.09.26, 17:30 • 18090 переглядiв

Юлія Шрамко

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