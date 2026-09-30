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ЕС предложит открыть единый рынок для кандидатов на вступление, но есть условие - Politico

Киев • УНН

 • 856 просмотра

Еврокомиссия предлагает постепенно интегрировать страны-кандидаты в единый рынок ЕС. Доступ будет зависеть от реформ и поддержки целей блока.

ЕС предложит открыть единый рынок для кандидатов на вступление, но есть условие - Politico

Европейский союз откроет свою огромную экономику для стран, ожидающих вступления в его ряды, при условии, что они согласятся выступать вместе с блоком против враждебных государств и промышленных конкурентов. Об этом со ссылкой на проект предложения Европейской комиссии сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Странам-кандидатам, некоторые из которых десятилетиями ждут членства в ЕС, будет предложена беспрецедентная "постепенная интеграция" в единый рынок ЕС, включая беспрепятственную торговлю и доступ к исследовательским программам, пока их заявки обрабатываются, согласно проекту плана.

"Единый рынок является первоочередным приоритетом для экономической конвергенции", — говорится в пересмотре политики "до расширения" (pre-enlargement) в отношении преимуществ, которые будут предложены странам-кандидатам.

"Ранняя интеграция откроет возможности для бизнеса Союза, укрепит европейские цепочки создания стоимости и уменьшит стратегическую зависимость. Еврокомиссия определит, где подтвержденное соответствие нормативным требованиям и правоприменительная способность позволят более глубокое участие в исследованиях, инновациях и промышленном сотрудничестве, а также более широкий доступ к рынку. Приоритет должен отдаваться возможностям, которые способствуют подготовке к вступлению и удовлетворяют общие экономические и стратегические потребности", — говорится в проекте.

Пересмотр, который проводит главный советник фон дер Ляйен Александр Адам — бывший помощник президента Франции Эммануэля Макрона, — радикально изменит подход ЕС к соседним странам, отмечает издание. В настоящее время почти все экономические выгоды от более тесного сотрудничества зарезервированы для членов, однако ни одно новое государство не присоединилось со времен Хорватии в 2013 году.

В рамках пакета мер Александра Адама, как сообщается, Украине, Молдове, Албании и Черногории будут предложены "дорожные карты", направленные на ускорение процесса присоединения в ближайшие годы. Другие страны, такие как Северная Македония, Косово, Босния и Герцеговина, Сербия и Турция, столкнулись с затягиванием процесса — растут опасения, что они отдалятся либо будут тяготеть к россии или Китаю, пишет издание.

ЕС готовит "дорожные карты" вступления для Украины и ещё трёх стран - Politico28.09.26, 08:59 • 17534 просмотра

Согласно плану Еврокомиссии, экономические выгоды, предлагаемые странам-кандидатам, будут зависеть от их поддержки целей внешней политики ЕС, а доступ к единому рынку — от того, будут ли они обмениваться ключевыми технологиями с враждебными государствами и торговыми конкурентами.

"На фоне углубления промышленной и рыночной интеграции участие в чувствительных секторах должно сопровождаться сотрудничеством в сфере проверки инвестиций, экспортного контроля, введения санкций и защиты чувствительных технологий", — говорится в документе.

"Оценка доступа должна учитывать стратегическую согласованность, критические зависимости и способность управлять рисками для инфраструктуры и цепочек поставок. Если эти условия не выполняются, объем участия следует скорректировать в соответствии с соответствующим инструментом", — отмечается в проекте.

Среди отраслей, рассматриваемых для более тесного сотрудничества, — полупроводники, квантовые технологии, биотехнологии, искусственный интеллект и космос.

Согласно пересмотру, конечной целью стран-кандидатов должно быть становление полноправными членами ЕС. "Однако вступление требует времени: страны-кандидаты должны пройти строгий процесс, основанный на заслугах, и провести далеко идущие и длительные реформы", — говорится в нем.

"Это время следует в полной мере стратегически использовать как для подготовки Союза к расширению членства, так и для углубления постепенной интеграции в сферах, представляющих взаимный интерес", — отмечается в документе.

Однако преимущества будут зависеть от того, внесут ли страны свой вклад. "Если эти обязательства не выполняются, участие должно оставаться обратимым. Доступ должен быть приостановлен или отменен, где это оправдано", — предупреждается в предложении.

В отчёте Адама, который должен быть представлен высокопоставленным чиновникам 6 октября, когда председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вернётся с Западных Балкан, будут предложены новые условия для тех, кто присоединится к блоку, чтобы гарантировать, что они не отступят от демократии и верховенства права.

"Процесс вступления должен устанавливать нечто большее, чем просто правовое соответствие, — говорится в нём. — Институты должны работать на практике, а реформы должны быть устойчивыми. Поэтому мониторинг, стимулирование и правоприменение должны формировать непрерывную структуру, выходящую за рамки вступления".

Но ЕС также изменится, чтобы принять более широкий состав членов, выйдя далеко за пределы клуба богатых западноевропейских демократий, каким он был изначально задуман. Блок может изменить свои правила, чтобы быть менее уязвимым для прихотей отдельных членов, делается вывод в пересмотре, без необходимости повторного открытия основополагающих статей законодательства ЕС и потенциального инициирования национальных референдумов по всему блоку.

"Еврокомиссия поддерживает изменения в Договорах там, где это необходимо, но считает, что меры, уже доступные согласно Договорам, следует применять сейчас", — делается вывод. Среди рассматриваемых вариантов — шаг, который обеспечит принятие большего числа решений квалифицированным большинством стран-членов.

"Голосование квалифицированным большинством уже является общим правилом согласно Договорам, но единогласие сохраняется в нескольких стратегически важных сферах. С ростом числа членов риск задержки или блокирования, вероятно, будет возрастать", — говорится в документе.

Так называемые переходные положения, которые позволяют принимать решения большинством голосов, а не единогласно, могут быть использованы для облегчения введения санкций, реагирования на кризисы в области прав человека и развёртывания гражданских миссий в зонах конфликтов, говорится в обзоре. Однако для их активации эти положения требуют единогласной поддержки стран-членов.

Лидеров со всего ЕС попросят высказать своё мнение в рамках обсуждения того, как привлечь новых членов в блок — и что предложить тем, кто всё ещё ждёт, — на двухдневном саммите в Брюсселе, который начнётся 15 октября.

Лидеры ЕС собираются призвать Украину к "интенсификации" реформ - СМИ29.09.26, 17:30 • 18083 просмотра

Юлия Шрамко

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