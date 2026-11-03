Україна очікує відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС до кінця року - Прем'єр
Київ • УНН
Україна вже відкрила чотири з шести переговорних кластерів із ЄС. Прем’єр Сергій Корецький очікує відкриття решти до кінця року.
Україна розраховує на відкриття усіх переговорних кластерів щодо вступу до ЄС до кінця 2026 року. Про це заявив Прем'єр-міністр Сергій Корецький на форумі з питань розширення ЄС, організованому Euronews, 3 листопада, пише УНН.
Цього року Україна відкрила 4 з 6 переговорних кластерів з ЄС. І ми очікуємо, що решта кластерів будуть відкриті до кінця цього року
З його слів, "ми просуваємося в кожному розділі переговорів".
"Ми тісно співпрацюємо з Верховною Радою та створили спільну робочу групу з Європейською комісією для прискорення виконання проміжних критеріїв у рамках кластера "Основи". Я особисто беру участь у цій роботі. Ми прагнемо отримати позитивну оцінку проміжних критеріїв якомога раніше у 2027 році", - наголосив Корецький.
"Ми хочемо відкрити решту кластерів цього року та створити умови для попереднього закриття семи розділів під час головування Литви у першій половині 2027 року", - зазначив Прем'єр.
"Я розумію, що це амбітні цілі. Ми не просимо скорочень, ми просимо заслуговуючого довіри схвалення на основі заслуг з чіткими ключовими етапами та своєчасним рішенням, коли ці ключові етапи будуть досягнуті", - вказав він.
ЄС має відкрити для України два останні переговорні кластери до кінця року - фон дер Ляєн16.10.26, 14:00 • 6143 перегляди