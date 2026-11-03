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Україна очікує відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС до кінця року - Прем'єр

Київ • УНН

 • 522 перегляди

Україна вже відкрила чотири з шести переговорних кластерів із ЄС. Прем’єр Сергій Корецький очікує відкриття решти до кінця року.

Україна очікує відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС до кінця року - Прем'єр

Україна розраховує на відкриття усіх переговорних кластерів щодо вступу до ЄС до кінця 2026 року. Про це заявив Прем'єр-міністр Сергій Корецький на форумі з питань розширення ЄС, організованому Euronews, 3 листопада, пише УНН.

Цього року Україна відкрила 4 з 6 переговорних кластерів з ЄС. І ми очікуємо, що решта кластерів будуть відкриті до кінця цього року

- сказав Корецький.

З його слів, "ми просуваємося в кожному розділі переговорів".

"Ми тісно співпрацюємо з Верховною Радою та створили спільну робочу групу з Європейською комісією для прискорення виконання проміжних критеріїв у рамках кластера "Основи". Я особисто беру участь у цій роботі. Ми прагнемо отримати позитивну оцінку проміжних критеріїв якомога раніше у 2027 році", - наголосив Корецький.

"Ми хочемо відкрити решту кластерів цього року та створити умови для попереднього закриття семи розділів під час головування Литви у першій половині 2027 року", - зазначив Прем'єр.

"Я розумію, що це амбітні цілі. Ми не просимо скорочень, ми просимо заслуговуючого довіри схвалення на основі заслуг з чіткими ключовими етапами та своєчасним рішенням, коли ці ключові етапи будуть досягнуті", - вказав він.

ЄС має відкрити для України два останні переговорні кластери до кінця року - фон дер Ляєн16.10.26, 14:00 • 6143 перегляди

Юлія Шрамко

Політика
Європейський Союз
Україна