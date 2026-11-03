Украина ожидает открытия всех переговорных кластеров с ЕС до конца года - Премьер

Украина рассчитывает на открытие всех переговорных кластеров по вступлению в ЕС до конца 2026 года. Об этом заявил Премьер-министр Сергей Корецкий на форуме по вопросам расширения ЕС, организованном Euronews, 3 ноября, пишет УНН.

В этом году Украина открыла 4 из 6 переговорных кластеров с ЕС. И мы ожидаем, что остальные кластеры будут открыты до конца этого года - сказал Корецкий.

По его словам, "мы продвигаемся по каждому разделу переговоров".

"Мы тесно сотрудничаем с Верховной Радой и создали совместную рабочую группу с Европейской комиссией для ускорения выполнения промежуточных критериев в рамках кластера "Основы". Я лично участвую в этой работе. Мы стремимся получить положительную оценку промежуточных критериев как можно раньше в 2027 году", - подчеркнул Корецкий.

"Мы хотим открыть остальные кластеры в этом году и создать условия для предварительного закрытия семи разделов во время председательства Литвы в первой половине 2027 года", - отметил Премьер.

"Я понимаю, что это амбициозные цели. Мы не просим сокращений, мы просим заслуживающего доверия одобрения на основе заслуг с четкими ключевыми этапами и своевременным решением, когда эти ключевые этапы будут достигнуты", - указал он.

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