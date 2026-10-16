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ЕС должен открыть для Украины два последних переговорных кластера до конца года - фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 5130 просмотра

Урсула фон дер Ляйен ожидает открытия двух последних кластеров переговоров о вступлении Украины в ЕС до конца года. Лидеры также обсудят зимнюю и финансовую поддержку.

ЕС должен открыть для Украины два последних переговорных кластера до конца года - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, 16 октября, что ожидает, что ЕС откроет два последних переговорных кластера в рамках процесса вступления Украины в конце года. Об этом сообщает Rapporteur, пишет УНН.

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Открытие кластеров позволит Украине продвинуть реформы, необходимые для членства в ЕС, сказала она.

На этой неделе ЕС открыл еще два кластера, охватывающих конкурентоспособность и внутренний рынок, в результате чего общее количество открытых кластеров достигло четырех из шести.

Председательствующая в ЕС Ирландия хочет открыть все переговорные кластеры для Украины в этом году - СМИ15.10.26, 12:47 • 31962 просмотра

Оставшиеся два блока охватывают "Зеленую повестку" и "Устойчивую взаимосвязь", а также "Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность".

Фон дер Ляйен заявила, что лидеры ЕС также обсудят помощь Украине в подготовке к зиме, а также продолжение финансовой поддержки Украины.

Юлия Шрамко

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