ЕС должен открыть для Украины два последних переговорных кластера до конца года - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, 16 октября, что ожидает, что ЕС откроет два последних переговорных кластера в рамках процесса вступления Украины в конце года. Об этом сообщает Rapporteur, пишет УНН.

Подробности

Открытие кластеров позволит Украине продвинуть реформы, необходимые для членства в ЕС, сказала она.

На этой неделе ЕС открыл еще два кластера, охватывающих конкурентоспособность и внутренний рынок, в результате чего общее количество открытых кластеров достигло четырех из шести.

Председательствующая в ЕС Ирландия хочет открыть все переговорные кластеры для Украины в этом году - СМИ

Оставшиеся два блока охватывают "Зеленую повестку" и "Устойчивую взаимосвязь", а также "Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность".

Фон дер Ляйен заявила, что лидеры ЕС также обсудят помощь Украине в подготовке к зиме, а также продолжение финансовой поддержки Украины.