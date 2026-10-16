ЄС має відкрити для України два останні переговорні кластери до кінця року - фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в п'ятницю, 16 жовтня, що очікує, що ЄС відкриє два останні переговорні кластери у межах процесу вступу України до кінця року. Про це повідомляє Rapporteur, пише УНН.

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Відкриття кластерів дозволить Україні просунути реформи, необхідні для членства в ЄС, сказала вона.

Цього тижня ЄС відкрив ще два кластери, що охоплюють конкурентоспроможність та внутрішній ринок, в результаті чого загальна кількість відкритих кластерів дорівнює чотирьом із шести.

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Два блоки, що залишилися, охоплюють "Зелений порядок денний" і "Стійкий взаємозв'язок", а також "Ресурси, сільське господарство та згуртованість".

Фон дер Ляєн сказала, що лідери ЄС також обговорять допомогу Україні в підготовці до зими, а також продовження фінансової підтримки України.