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ЄС має відкрити для України два останні переговорні кластери до кінця року - фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 2364 перегляди

Урсула фон дер Ляєн очікує відкриття двох останніх кластерів вступу України до ЄС до кінця року. Лідери також обговорять зимову та фінансову підтримку.

ЄС має відкрити для України два останні переговорні кластери до кінця року - фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в п'ятницю, 16 жовтня, що очікує, що ЄС відкриє два останні переговорні кластери у межах процесу вступу України до кінця року. Про це повідомляє Rapporteur, пише УНН.

Деталі

Відкриття кластерів дозволить Україні просунути реформи, необхідні для членства в ЄС, сказала вона.

Цього тижня ЄС відкрив ще два кластери, що охоплюють конкурентоспроможність та внутрішній ринок, в результаті чого загальна кількість відкритих кластерів дорівнює чотирьом із шести.

Головуюча у ЄС Ірландія хоче відкриття всіх переговорних кластерів для України цього року - ЗМІ15.10.26, 12:47 • 31472 перегляди

Два блоки, що залишилися, охоплюють "Зелений порядок денний" і "Стійкий взаємозв'язок", а також "Ресурси, сільське господарство та згуртованість".

Фон дер Ляєн сказала, що лідери ЄС також обговорять допомогу Україні в підготовці до зими, а також продовження фінансової підтримки України.

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Європейська комісія
Європейський Союз
Урсула фон дер Ляєн
Україна