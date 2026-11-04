Новий план НАТО передбачає удари по цілях у глибокому тилу Росії

Досвід воєн в Україні та на Близькому Сході змушує військових командувачів переглянути методи протидії російській армії. Протягом десятиліть оборона східного флангу НАТО спиралася на зведення загороджень і блокпостів. Але після майже п'яти років війни в Україні стратеги блоку дійшли висновку, що потенційне російське вторгнення неможливо зірвати лише перешкоджанням просуванню військ. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

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"Стримування конвенційних збройних сил Кремля тепер вимагає активнішого запобігання, або, військовою мовою, недопущення (denial). Це передбачає не лише знищення військ, які можуть хлинути через кордон, а й удари по військових базах, складах постачання та промислових об'єктах у тилу, на власній території Росії".

Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич виклав цей підхід у власній "теорії перемоги". Згідно з нею, союзники спершу заблокують першу хвилю нападу, а потім позбавлять ворога можливості продовжувати натиск.

"Ми зруйнуємо систему ведення війни, задіяну проти нас, завдаючи ударів як по силах, що наступають, так і по всьому, що підтримує, забезпечує або контролює ці сили", – заявив Гринкевич.

Оприлюднений план не передбачає переходу до використання ядерної зброї, наголошує видання.

Польський генерал-майор Іренеуш Новак наголосив, що головний урок українського спротиву полягає в необхідності відповідати агресору силою. За його словами, "оборона також означає завдавання ударів у відповідь".

"У разі збройного зіткнення з Росією ми б неодмінно хотіли завдати удару по оборонно-промисловому комплексу. Ми повинні ставитися до високоточних ударів у глибокий тил як до інструменту стримування", – підкреслив Новак.

Він додав, що спільне послання Альянсу до Москви має звучати чітко: "Не робіть дурниць, тому що ми можемо вас покарати. Але щоб бути переконливими, нам потрібно мати такі можливості".

Стратегія фактично повторює принцип "бити по лучнику, а не захищатися від стріл", який наразі реалізує Україна, атакуючи російські нафтопереробні підприємства, заводи акумуляторів для безпілотників, дата-центри та склади пального далекобійними дронами і ракетами.

Посол України при НАТО Альона Гетьманчук під час профільної конференції також акцентувала на важливості далекобійного впливу. Вона порівняла протиповітряну оборону зі знеболювальним, яке "може полегшити симптоми, але вам потрібно усунути саме джерело болю".

Для реалізації цієї доктрини США модернізують і поповнюють запаси далекобійних крилатих ракет Tomahawk та балістичних ракет ATACMS. Водночас європейські партнери прагнуть розширити запаси крилатих ракет Storm Shadow, SCALP і Taurus, а також розробляють нові дешеві далекобійні засоби.

Старший науковий співробітник Норвезького інституту оборонних досліджень Фабіан Гоффманн нагадав, що в Європі анонсовано щонайменше 48 проєктів створення недорогих крилатих ракет.

"Те, що ми побачили, доводить: ви не захочете опинитися в конфлікті високої інтенсивності, де ваш супротивник має доступ до потужних арсеналів засобів дальнього ураження, а ви самі їх не маєте", – зауважив Гоффманн.

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