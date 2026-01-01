В Амстердамі в новорічну ніч загорілася історична церква Вонделькерк

У ніч на четвер, 1 січня, в столиці Нідерландів Амстердамі спалахнула велика пожежа. Вогнем була охоплена 150-річна церква Вонделькерк. Про це повідомляє Lokmak Times, ірформує УНН.

Деталі

Зазначається, що інформація про пожежу надійшла в ніч на 1 січня приблизно о 02:30. Було сказано про пожежу в столітній церкві, розташованій на вулиці Вондельстраат у столиці Нідерландів. Після отримання інформації на місце події прибули аварійні служби.

Пожежа спочатку почалася на даху церкви і в найкоротші терміни охопила всю будівлю. На відео, поширених у соцмережах видно, наскільки пожежа масштабна.

Нагадаємо

В одній з церков польського Любліна у різдвяний ранок спалахнула пожежа, через що служби скасували. Пожежникам перешкоджали фотоелектричні панелі на даху церкви.

