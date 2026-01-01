$42.390.17
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 25715 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 30923 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 19610 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 21190 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 20513 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 20645 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 23508 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 20352 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 17954 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16258 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
В Амстердамі в новорічну ніч загорілася історична церква Вонделькерк

Київ • УНН

 • 4 перегляди

У ніч на 1 січня в Амстердамі спалахнула велика пожежа в 150-річній церкві Вонделькерк. Вогонь, що почався на даху, швидко охопив усю будівлю.

В Амстердамі в новорічну ніч загорілася історична церква Вонделькерк

У ніч на четвер, 1 січня, в столиці Нідерландів Амстердамі спалахнула велика пожежа. Вогнем була охоплена 150-річна церква Вонделькерк. Про це повідомляє Lokmak Times, ірформує УНН.

Деталі

Зазначається, що інформація про пожежу надійшла в ніч на 1 січня приблизно о 02:30. Було сказано про пожежу в столітній церкві, розташованій на вулиці Вондельстраат у столиці Нідерландів. Після отримання інформації на місце події прибули аварійні служби.

Пожежа спочатку почалася на даху церкви і в найкоротші терміни охопила всю будівлю. На відео, поширених у соцмережах видно, наскільки пожежа масштабна.

Нагадаємо

В одній з церков польського Любліна у різдвяний ранок спалахнула пожежа, через що служби скасували. Пожежникам перешкоджали фотоелектричні панелі на даху церкви.

