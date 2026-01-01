В Амстердаме в новогоднюю ночь загорелась историческая церковь Вонделькерк

В ночь на четверг, 1 января, в столице Нидерландов Амстердаме вспыхнул крупный пожар. Огнем была охвачена 150-летняя церковь Вонделькерк. Об этом сообщает Lokmak Times, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что информация о пожаре поступила в ночь на 1 января примерно в 02:30. Было сказано о пожаре в столетней церкви, расположенной на улице Вондельстраат в столице Нидерландов. После получения информации на место происшествия прибыли аварийные службы.

Пожар сначала начался на крыше церкви и в кратчайшие сроки охватил все здание. На видео, распространенных в соцсетях, видно, насколько пожар масштабен.

Напомним

В одной из церквей польского Люблина рождественским утром вспыхнул пожар, из-за чего службы отменили. Пожарным препятствовали фотоэлектрические панели на крыше церкви.

