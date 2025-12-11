Смертельный пожар в ночном клубе в Индии: двух братьев задержали в Таиланде
Киев • УНН
Правоохранительные органы Таиланда задержали двух братьев, Саураба и Гаурава Лутхра, после пожара в ночном клубе Birch by Romeo Lane в индийском штате Гоа 7 декабря, который привел к гибели более 20 человек. Индия также арестовала шестерых других лиц, включая пятерых сотрудников заведения, и предложила компенсацию семьям жертв.
Подробности
Пожар вспыхнул в ночном клубе Birch by Romeo Lane около полуночи в субботу, 7 декабря. Задержанными являются Саураб и Гаурав Лутхра: прокуратура называет их владельцами данного клуба, тогда как адвокат заявил, что они не были владельцами ночного клуба, а лишь лицензиатами.
Кроме того, Индия арестовала еще шестерых человек по этому делу, среди которых пятеро сотрудников заведения. Также Индия предложила компенсацию семьям жертв, среди которых по меньшей мере четыре туриста и 14 сотрудников клуба.
Напомним
Ранее сообщалось о по меньшей мере 23-х людях, погибших в результате масштабного пожара в ресторане-клубе штата Гоа в Индии.