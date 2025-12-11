Смертельный пожар в ночном клубе в Индии: двух братьев задержали в Таиланде

Правоохранители Таиланда задержали двух братьев после пожара в ночном клубе на территории индийского штата Гоа. Тогда погибло более 20 человек, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Пожар вспыхнул в ночном клубе Birch by Romeo Lane около полуночи в субботу, 7 декабря. Задержанными являются Саураб и Гаурав Лутхра: прокуратура называет их владельцами данного клуба, тогда как адвокат заявил, что они не были владельцами ночного клуба, а лишь лицензиатами.

Кроме того, Индия арестовала еще шестерых человек по этому делу, среди которых пятеро сотрудников заведения. Также Индия предложила компенсацию семьям жертв, среди которых по меньшей мере четыре туриста и 14 сотрудников клуба.

Напомним

Ранее сообщалось о по меньшей мере 23-х людях, погибших в результате масштабного пожара в ресторане-клубе штата Гоа в Индии.