Смертельный пожар в ночном клубе в Индии: двух братьев задержали в Таиланде

Эксклюзив
14:13 • 2862 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 5450 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 10523 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 10620 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 14336 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 13958 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 15042 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 16125 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 34595 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 07:59 • 21699 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Популярные новости
Китай запустил мощный корабль-носитель дронов, демонстрируя свое мастерство11 декабря, 06:28 • 6798 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД10:02 • 14979 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 13178 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 24309 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11:42 • 13337 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
13:44 • 10523 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 24484 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 08:43 • 34595 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 46407 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 47693 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 13302 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 25507 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 31157 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 27112 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 35714 просмотра
Смертельный пожар в ночном клубе в Индии: двух братьев задержали в Таиланде

Киев • УНН

 • 670 просмотра

Правоохранительные органы Таиланда задержали двух братьев, Саураба и Гаурава Лутхра, после пожара в ночном клубе Birch by Romeo Lane в индийском штате Гоа 7 декабря, который привел к гибели более 20 человек. Индия также арестовала шестерых других лиц, включая пятерых сотрудников заведения, и предложила компенсацию семьям жертв.

Смертельный пожар в ночном клубе в Индии: двух братьев задержали в Таиланде

Правоохранители Таиланда задержали двух братьев после пожара в ночном клубе на территории индийского штата Гоа. Тогда погибло более 20 человек, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Пожар вспыхнул в ночном клубе Birch by Romeo Lane около полуночи в субботу, 7 декабря. Задержанными являются Саураб и Гаурав Лутхра: прокуратура называет их владельцами данного клуба, тогда как адвокат заявил, что они не были владельцами ночного клуба, а лишь лицензиатами.

Кроме того, Индия арестовала еще шестерых человек по этому делу, среди которых пятеро сотрудников заведения. Также Индия предложила компенсацию семьям жертв, среди которых по меньшей мере четыре туриста и 14 сотрудников клуба.

Напомним

Ранее сообщалось о по меньшей мере 23-х людях, погибших в результате масштабного пожара в ресторане-клубе штата Гоа в Индии.

Евгений Устименко

Криминал и ЧПНовости Мира
Reuters
Таиланд
Индия