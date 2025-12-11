Смертельна пожежа в нічному клубі в Індії: двох братів затримали в Таїланді

Правоохоронці Таїланду затримали двох братів після пожежі в нічному клубі на території індійського штату Ґоа. Тоді загинуло понад 20 людей, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Пожежа спалахнула в нічному клубі Birch by Romeo Lane близько опівночі в суботу, 7 грудня. Затриманими є Саураб і Гаурав Лутхра: прокуратура називає їх власниками даного клубу, тоді як адвокат заявив, що вони не були власниками нічного клубу, а лише ліцензіатами.

Крім того, Індія заарештувала ще шістьох осіб у цій справі, серед яких п'ятеро співробітників закладу. Також індійська запропонувала компенсацію сім'ям жертв, серед яких щонайменше чотири туристи та 14 співробітників клубу.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, про щонайменше 23-х людей, які загинули внаслідок масштабної пожежі в ресторані-клубі штату Гоа в Індії.