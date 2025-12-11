$42.280.10
Ексклюзив
14:13 • 1362 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 2622 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 6902 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 8904 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 13291 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 13383 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 14616 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 15917 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43 • 33640 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21565 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Смертельна пожежа в нічному клубі в Індії: двох братів затримали в Таїланді

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Правоохоронці Таїланду затримали двох братів, Саураба та Гаурава Лутхра, після пожежі в нічному клубі Birch by Romeo Lane в індійському штаті Ґоа 7 грудня, що призвела до загибелі понад 20 людей. Індія також заарештувала шістьох інших осіб, включаючи п'ятьох співробітників закладу, і запропонувала компенсацію сім'ям жертв.

Смертельна пожежа в нічному клубі в Індії: двох братів затримали в Таїланді

Правоохоронці Таїланду затримали двох братів після пожежі в нічному клубі на території індійського штату Ґоа. Тоді загинуло понад 20 людей, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Пожежа спалахнула в нічному клубі Birch by Romeo Lane близько опівночі в суботу, 7 грудня. Затриманими є Саураб і Гаурав Лутхра: прокуратура називає їх власниками даного клубу, тоді як адвокат заявив, що вони не були власниками нічного клубу, а лише ліцензіатами.

Крім того, Індія заарештувала ще шістьох осіб у цій справі, серед яких п'ятеро співробітників закладу. Також індійська запропонувала компенсацію сім'ям жертв, серед яких щонайменше чотири туристи та 14 співробітників клубу.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, про щонайменше 23-х людей, які загинули внаслідок масштабної пожежі в ресторані-клубі штату Гоа в Індії.

Євген Устименко

Кримінал та НПНовини Світу
Reuters
Таїланд
Індія