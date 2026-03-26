Бреда Пітта помітили в Амстердамі на зйомках фільму "Вершники"
Київ • УНН
Актор грає головну роль у новому фільмі Едварда Бергера "Вершники". Сюжет стрічки розповідає про пошуки зниклої дружини головного героя по всій Європі.
Бреда Пітта помітили на зйомках фільму "Вершники" в Амстердамі, де актор з'явився у незвичному вигляді з розпатланим волоссям, шрамом на лобі та в поношеному светрі. Як пише Bild, йдеться не про проблеми зі здоров'ям, а про роль у новому драматичному фільмі, який знімає оскароносний режисер Едвард Бергер, передає УНН.
Деталі
Зйомки відбуваються в центрі міста, біля річки Амстел та на одному з каналів. Заради сцен перекривали вулиці, встановлювали декорації зі сміттям та плакатами, а одну зі сцен знімали на плавучому будинку.
Незважаючи на грим та огородження, актора все-таки впізнавали деякі перехожі та знімали на відео. У мережі з'явилися ролики, де видно, як Пітт жартує з колегами та репетирує сцени з юною актрисою Коко Грінстоун.
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів01.09.25, 13:27 • 72871 перегляд
За сюжетом фільму герой Пітта разом із дружиною переїжджає з Австралії до Ірландії, але після поїздки дружини додому вона зникає, і персонаж вирушає на пошуки Європою. Раніше зйомки проходили у Греції, а тепер команда працює у Нідерландах. Коли фільм вийде у прокат, поки що не повідомляється.
Бред Пітт застерігає молодих акторів не зніматись у супергеройських фільмах та не йти у франшизи03.07.25, 11:05 • 2309 переглядiв