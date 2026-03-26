$43.870.0550.850.04
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.1м/с
79%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Марк Рютте
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Польща
Париж
Бреда Пітта помітили в Амстердамі на зйомках фільму "Вершники"

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Актор грає головну роль у новому фільмі Едварда Бергера "Вершники". Сюжет стрічки розповідає про пошуки зниклої дружини головного героя по всій Європі.

Бреда Пітта помітили в Амстердамі на зйомках фільму "Вершники"

Бреда Пітта помітили на зйомках фільму "Вершники" в Амстердамі, де актор з'явився у незвичному вигляді з розпатланим волоссям, шрамом на лобі та в поношеному светрі. Як пише Bild, йдеться не про проблеми зі здоров'ям, а про роль у новому драматичному фільмі, який знімає оскароносний режисер Едвард Бергер, передає УНН.

Деталі

Зйомки відбуваються в центрі міста, біля річки Амстел та на одному з каналів. Заради сцен перекривали вулиці, встановлювали декорації зі сміттям та плакатами, а одну зі сцен знімали на плавучому будинку.

Незважаючи на грим та огородження, актора все-таки впізнавали деякі перехожі та знімали на відео. У мережі з'явилися ролики, де видно, як Пітт жартує з колегами та репетирує сцени з юною актрисою Коко Грінстоун.

За сюжетом фільму герой Пітта разом із дружиною переїжджає з Австралії до Ірландії, але після поїздки дружини додому вона зникає, і персонаж вирушає на пошуки Європою. Раніше зйомки проходили у Греції, а тепер команда працює у Нідерландах. Коли фільм вийде у прокат, поки що не повідомляється.

Антоніна Туманова

КультураСвіт
Бред Пітт
Режисер
Фільм
Ірландія
Bild
Австралія
Амстердам
Греція
Європа
Нідерланди