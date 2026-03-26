Брэда Питта заметили в Амстердаме на съемках фильма "Всадники"
Киев • УНН
Актер играет главную роль в новом фильме Эдварда Бергера "Всадники". Сюжет картины рассказывает о поисках пропавшей жены главного героя по всей Европе.
Брэда Питта заметили на съемках фильма "Всадники" в Амстердаме, где актер появился в необычном виде с растрепанными волосами, шрамом на лбу и в поношенном свитере. Как пишет Bild, речь идет не о проблемах со здоровьем, а о роли в новом драматическом фильме, который снимает оскароносный режиссер Эдвард Бергер, передает УНН.
Детали
Съемки проходят в центре города, у реки Амстел и на одном из каналов. Ради сцен перекрывали улицы, устанавливали декорации с мусором и плакатами, а одну из сцен снимали на плавучем доме.
Несмотря на грим и ограждения, актера все-таки узнавали некоторые прохожие и снимали на видео. В сети появились ролики, где видно, как Питт шутит с коллегами и репетирует сцены с юной актрисой Коко Гринстоун.
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов01.09.25, 13:27 • 72871 просмотр
По сюжету фильма герой Питта вместе с женой переезжает из Австралии в Ирландию, но после поездки жены домой она исчезает, и персонаж отправляется на поиски по Европе. Ранее съемки проходили в Греции, а теперь команда работает в Нидерландах. Когда фильм выйдет в прокат, пока не сообщается.
Брэд Питт предостерегает молодых актеров не сниматься в супергеройских фильмах и не идти во франшизы03.07.25, 11:05 • 2311 просмотров