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Що святкують 20 жовтня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 562 перегляди

В Україні відзначають день боротьби з раком молочної залози, а у світі - дні статистики, профілактики остеопорозу та кухаря. Віряни вшановують святого Артемія.

Що святкують 20 жовтня в Україні та світі

20 жовтня в Україні відзначають Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози, а у світі під егідою ООН та міжнародних організацій проходять Всесвітній день статистики, Всесвітній день профілактики остеопорозу та Всесвітній день кухаря і кулінара.

У церковному календарі за новим стилем вшановують святого священномученика Артемія, а за старим стилем згадують святого мученика Сергія й Вакха, пише УНН.

Всесвітній день статистики (World Statistics Day)

Офіційна міжнародна дата ООН, започаткована Статистичною комісією Організації Об'єднаних Націй і вперше відзначена у 2010 році. За рішенням ООН дата відзначається раз на п'ять років, починаючи з 2010 року, однак щорічно 20 жовтня національні статистичні органи по всьому світу проводять тематичні заходи.

День підкреслює вирішальну роль надійних, об'єктивних та якісних даних у прийнятті державних рішень, розробці економічних реформ і забезпеченні прозорості суспільства.

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Всесвітній день профілактики остеопорозу (World Osteoporosis Daу)

Глобальна дата, започаткована у 1996 році Національним товариством з остеопорозу Великої Британії за підтримки Європейської комісії та пізніше підтримана Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Міжнародним фондом остеопорозу.

Подія покликана підвищити обізнаність населення про "німу епідемію" - системне захворювання скелета, що призводить до зниження щільності кісткової тканини та підвищеного ризику переломів, а також популяризує раціональне харчування, збагачене кальцієм та вітаміном D, і регулярні фізичні навантаження.

Міжнародний день кухаря і кулінара (International Chefs Day)

Започаткований у 2004 році з ініціативи Всесвітньої асоціації кулінарних співтовариств, яка об'єднує понад 10 мільйонів професійних кухарів з усього світу.

Подія присвячена популяризації високої кулінарної майстерності, збереженню національних гастрономічних традицій, навчанню дітей основам здорового харчування та благодійним акціям, під час яких кухарі готують обіди для дитячих будинків та соціально незахищених верств населення.

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Міжнародний день авіадиспетчера (International Day of the Air Traffic Controller)

Професійне свято авіаційних диспетчерів та фахівців з управління повітряним рухом. Дата обрана на згадку про 20 жовтня 1961 року, коли в Амстердамі було засновано Міжнародну федерацію асоціацій авіаційних диспетчерів.

Свято акцентує увагу на високій відповідальності, психоемоційному навантаженні та винятковій професійності диспетчерів, які цілодобово забезпечують безпеку й регулярність польотів тисяч цивільних та військових літаків у повітряному просторі планети.

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози

Офіційна національна дата, встановлена Указом Президента України № 42/2005 від 17 січня 2005 року.

Подія органічно вплітається у Всесвітній місяць боротьби з раком грудей і має на меті об'єднати зусилля державних органів, медичних установ та громадських організацій для розширення програм безоплатного скринінгу, впровадження сучасних протоколів діагностики та нагадування кожній українці про критичну важливість щорічного проходження мамографії або УЗД.

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За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого великомученика Артемія Антіохійського - видатного римського воєначальника та дука Єгипту за часів імператора Костянтина Великого.

Коли до влади прийшов імператор Юліан Відступник, який відновив переслідування християн, Артемій відкрито викрив імператора у язичництві та єресі. За це святого піддали важким катуванням, ув'язнили та стратили через відсічення голови у 362 році.

 За старим календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Сергія й Вакха - високопоставлених воїнів та знатних сановників при дворі імператора Максиміана Галерія.

Відкривши свою християнську віру, вони відмовилися взяти участь у язичницькому жертвоприношенні, після чого їх позбавили військових звань, вдягли у жіночі сукні для глузування та відправили на суди до Сирії, де після жорстоких катувань Вакх забив до смерті бичами, а Сергія стратили мечем.

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Олександра Месенко

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