Что празднуют 20 октября в Украине и мире

20 октября в Украине отмечают Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы, а в мире под эгидой ООН и международных организаций проходят Всемирный день статистики, Всемирный день профилактики остеопороза и Всемирный день повара и кулинара.

В церковном календаре по новому стилю почитают святого священномученика Артемия, а по старому стилю вспоминают святых мучеников Сергия и Вакха, пишет УНН.

Всемирный день статистики (World Statistics Day)

Официальная международная дата ООН, учрежденная Статистической комиссией Организации Объединенных Наций и впервые отмеченная в 2010 году. Согласно решению ООН, дата отмечается раз в пять лет, начиная с 2010 года, однако ежегодно 20 октября национальные статистические органы по всему миру проводят тематические мероприятия.

День подчеркивает решающую роль надежных, объективных и качественных данных в принятии государственных решений, разработке экономических реформ и обеспечении прозрачности общества.

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Всемирный день профилактики остеопороза (World Osteoporosis Daу)

Глобальная дата, учрежденная в 1996 году Национальным обществом по остеопорозу Великобритании при поддержке Европейской комиссии и позднее поддержанная Всемирной организацией здравоохранения и Международным фондом остеопороза.

Мероприятие призвано повысить осведомленность населения о "тихой эпидемии" - системном заболевании скелета, которое приводит к снижению плотности костной ткани и повышенному риску переломов, а также популяризирует рациональное питание, обогащенное кальцием и витамином D, и регулярные физические нагрузки.

Международный день повара и кулинара (International Chefs Day)

Учрежден в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ, которая объединяет более 10 миллионов профессиональных поваров со всего мира.

Мероприятие посвящено популяризации высокого кулинарного мастерства, сохранению национальных гастрономических традиций, обучению детей основам здорового питания и благотворительным акциям, во время которых повара готовят обеды для детских домов и социально незащищенных слоев населения.

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Международный день авиадиспетчера (International Day of the Air Traffic Controller)

Профессиональный праздник авиационных диспетчеров и специалистов по управлению воздушным движением. Дата выбрана в память о 20 октября 1961 года, когда в Амстердаме была основана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров.

Праздник акцентирует внимание на высокой ответственности, психоэмоциональной нагрузке и исключительном профессионализме диспетчеров, которые круглосуточно обеспечивают безопасность и регулярность полетов тысяч гражданских и военных самолетов в воздушном пространстве планеты.

Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы

Официальная национальная дата, установленная Указом Президента Украины № 42/2005 от 17 января 2005 года.

Мероприятие органично вписывается во Всемирный месяц борьбы с раком груди и направлено на объединение усилий государственных органов, медицинских учреждений и общественных организаций для расширения программ бесплатного скрининга, внедрения современных протоколов диагностики и напоминания каждой украинке о критической важности ежегодного прохождения маммографии или УЗИ.

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По новому календарю православные и греко-католические верующие почитают память святого великомученика Артемия Антиохийского - выдающегося римского военачальника и дукса Египта во времена императора Константина Великого.

Когда к власти пришел император Юлиан Отступник, восстановивший преследования христиан, Артемий открыто обвинил императора в язычестве и ереси. За это святого подвергли тяжелым пыткам, заключили в тюрьму и казнили через отсечение головы в 362 году.

По старому календарю верующие почитают память святых мучеников Сергия и Вакха - высокопоставленных воинов и знатных сановников при дворе императора Максимиана Галерия.

Открыв свою христианскую веру, они отказались принять участие в языческом жертвоприношении, после чего их лишили воинских званий, одели в женские платья для насмешки и отправили на суд в Сирию, где после жестоких пыток Вакха забили до смерти бичами, а Сергия казнили мечом.

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