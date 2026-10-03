Россия засекретила статистику о политзаключённых и преступлениях силовиков

Судебный департамент при Верховном суде РФ засекретил часть статистики за 2025 год в отношении осужденных по статьям, используемым для политических преследований, а также преступлений российских силовиков. На изменения в открытых данных обратила внимание «Верстка», сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Из опубликованной статистики полностью исчез раздел о «преступлениях против основ государственного строя и конституционной безопасности».

В частности, российские власти больше не раскрывают количество дел о «государственной измене», разглашении государственной тайны, диверсиях, «организации экстремистского сообщества» и «дискредитации» армии.

Скрыли и преступления силовиков

В то же время из документов известно, что в течение 2025 года по статье о распространении так называемых «фейков» о российской армии осудили 90 человек.

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Также Россия перестала публиковать статистику административных дел о «дискредитации» армии, «разжигании ненависти», призывах к сепаратизму и нарушении правил деятельности так называемых «иноагентов».

Отдельно из открытой отчетности убрали информацию о преступлениях, совершенных российскими военнослужащими, судьями, прокурорами, следователями, полицейскими и сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний.

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