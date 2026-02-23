$43.270.01
Еврокомиссия: Россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной
10:58 • 4482 просмотра
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
10:23 • 10180 просмотра
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 10859 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
07:26 • 22803 просмотра
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
06:24 • 36223 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57 • 37597 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 59095 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 51623 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
22 февраля, 13:36 • 51160 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
Около 7 тысяч украинцев находятся в тюрьмах россии - Зеленский

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что около семи тысяч украинцев содержатся в российских тюрьмах, где к ним относятся более жестоко, чем к политзаключенным из других стран. Он также заявил о готовности Украины помогать в освобождении белорусских политзаключенных.

Около 7 тысяч украинцев находятся в тюрьмах россии - Зеленский

Около семи тысяч граждан Украины сейчас содержатся в тюрьмах россии, где к ним относятся более жестоко, чем к политическим заключенным из других стран. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью белорусскому независимому медиа "Зеркало", выдержку из которого распространил в соцсетях, передает УНН.

Около 7 тыс. украинцев находятся в тюрьмах россии

- отметил Зеленский.

Подробности

По словам Главы государства, тюремные режимы в россии и беларуси фактически не отличаются между собой.

"Я не считаю, что тюрьмы россии чем-то отличаются от тюрем беларуси. Это одинаковые режимы, с ненавистью к людям. Единственная разница – что в беларуси сидят белорусы, а в россии сидят украинцы. И они более жестоко относятся к украинцам, чем к тем политическим заключенным, которые являются гражданами других государств", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что процесс освобождения людей из заключения является чрезвычайно сложным и всегда требует договоренностей и обменов. Он также подтвердил готовность Украины помогать в освобождении белорусских политзаключенных.

"О лукашенко мы можем договариваться с американцами. Мы готовы помогать, и мы помогали, когда американцы вели переговоры с лукашенко: предоставляли нашу территорию, транспорт, медицинское обслуживание для тех белорусских политзаключенных, которых отпустили", – сказал Глава государства.

По его словам, Украина готова и в дальнейшем оказывать любую возможную помощь, однако освобождение людей из тюрем всегда требует сложных переговоров и поиска соответствующих механизмов обмена.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова Дональда Трампа о "диктаторе". Зеленский опроверг обвинения, подчеркнув, что он не диктатор и не начинал войну.

Андрей Тимощенков

