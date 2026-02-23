Около 7 тысяч украинцев находятся в тюрьмах россии - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что около семи тысяч украинцев содержатся в российских тюрьмах, где к ним относятся более жестоко, чем к политзаключенным из других стран. Он также заявил о готовности Украины помогать в освобождении белорусских политзаключенных.
Около семи тысяч граждан Украины сейчас содержатся в тюрьмах россии, где к ним относятся более жестоко, чем к политическим заключенным из других стран. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью белорусскому независимому медиа "Зеркало", выдержку из которого распространил в соцсетях, передает УНН.
По словам Главы государства, тюремные режимы в россии и беларуси фактически не отличаются между собой.
"Я не считаю, что тюрьмы россии чем-то отличаются от тюрем беларуси. Это одинаковые режимы, с ненавистью к людям. Единственная разница – что в беларуси сидят белорусы, а в россии сидят украинцы. И они более жестоко относятся к украинцам, чем к тем политическим заключенным, которые являются гражданами других государств", – отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что процесс освобождения людей из заключения является чрезвычайно сложным и всегда требует договоренностей и обменов. Он также подтвердил готовность Украины помогать в освобождении белорусских политзаключенных.
"О лукашенко мы можем договариваться с американцами. Мы готовы помогать, и мы помогали, когда американцы вели переговоры с лукашенко: предоставляли нашу территорию, транспорт, медицинское обслуживание для тех белорусских политзаключенных, которых отпустили", – сказал Глава государства.
По его словам, Украина готова и в дальнейшем оказывать любую возможную помощь, однако освобождение людей из тюрем всегда требует сложных переговоров и поиска соответствующих механизмов обмена.
