12:02
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Ексклюзив
10:58 • 8244 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23 • 13340 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 13936 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
07:26 • 25731 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
23 лютого, 06:24 • 38590 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 38901 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 60296 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 51877 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 51354 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
Близько 7 тисяч українців перебувають у тюрмах росії - Зеленський

Київ • УНН

 718 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що близько семи тисяч українців утримуються в російських тюрмах, де до них ставляться жорстокіше, ніж до політв'язнів з інших країн. Він також заявив про готовність України допомагати у звільненні білоруських політв'язнів.

Близько 7 тисяч українців перебувають у тюрмах росії - Зеленський

Близько семи тисяч громадян України нині утримуються в тюрмах росії, де до них ставляться жорстокіше, ніж до політичних в’язнів з інших країн. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю білоруському незалежному медіа "Дзеркало", витяг з якого поширив у соцмережах, передає УНН.

Близько 7 тис. українців перебувають у тюрмах росії

- зазначив Зеленський.

Деталі

За словами Глави держави, тюремні режими в росії та білорусі фактично не відрізняються між собою.

"Я не вважаю, що тюрми росії чимось відрізняються від тюрем білорусі. Це однакові режими, з ненавистю до людей. Єдина різниця – що в білорусі сидять білоруси, а в росії сидять українці. І вони більш жорстоко ставляться до українців, ніж до тих політичних в’язнів, які є громадянами інших держав", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що процес визволення людей з ув’язнення є надзвичайно складним і завжди потребує домовленостей та обмінів. Він також підтвердив готовність України допомагати у звільненні білоруських політв’язнів.

"Про лукашенка ми можемо домовлятися з американцями. Ми готові допомагати, і ми допомагали, коли американці вели перемовини з лукашенком: надавали нашу територію, транспорт, медичне обслуговування для тих білоруських політв’язнів, яких відпустили", – сказав Глава держави.

За його словами, Україна готова й надалі надавати будь-яку можливу допомогу, однак визволення людей з тюрем завжди потребує складних переговорів і пошуку відповідних механізмів обміну.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова Дональда Трампа про "диктатора". Зеленський заперечив звинувачення, наголосивши, що він не диктатор і не починав війну.

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Білорусь
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна