Близько 7 тисяч українців перебувають у тюрмах росії - Зеленський

Близько семи тисяч громадян України нині утримуються в тюрмах росії, де до них ставляться жорстокіше, ніж до політичних в’язнів з інших країн. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю білоруському незалежному медіа "Дзеркало", витяг з якого поширив у соцмережах, передає УНН.

Близько 7 тис. українців перебувають у тюрмах росії - зазначив Зеленський.

Деталі

За словами Глави держави, тюремні режими в росії та білорусі фактично не відрізняються між собою.

"Я не вважаю, що тюрми росії чимось відрізняються від тюрем білорусі. Це однакові режими, з ненавистю до людей. Єдина різниця – що в білорусі сидять білоруси, а в росії сидять українці. І вони більш жорстоко ставляться до українців, ніж до тих політичних в’язнів, які є громадянами інших держав", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що процес визволення людей з ув’язнення є надзвичайно складним і завжди потребує домовленостей та обмінів. Він також підтвердив готовність України допомагати у звільненні білоруських політв’язнів.

"Про лукашенка ми можемо домовлятися з американцями. Ми готові допомагати, і ми допомагали, коли американці вели перемовини з лукашенком: надавали нашу територію, транспорт, медичне обслуговування для тих білоруських політв’язнів, яких відпустили", – сказав Глава держави.

За його словами, Україна готова й надалі надавати будь-яку можливу допомогу, однак визволення людей з тюрем завжди потребує складних переговорів і пошуку відповідних механізмів обміну.

Нагадаємо

