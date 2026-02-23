Зеленський: "Я не диктатор і не розпочинав війну"
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова Дональда Трампа про "диктатора". Зеленський заперечив звинувачення, наголосивши, що він не диктатор і не починав війну.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова президента США Дональда Трампа, який раніше називав його "диктатором", пише УНН з посиланням на ВВС News.
Деталі
Під час інтерв’ю, журналіст ВВС Джеремі Боуен нагадав Президенту України про те, що Дональд Трамп раніше назвав його "диктатором", додавши, що саме Володимир Зеленський нібито "розпочав війну".
Президент України відповів коротко: "Я не диктатор, і я не розпочинав війну. Ось і все", - сказав Зеленський.
На запитання, чи можна довіряти президенту Дональду Трампу у контексті гарантій безпеки, Володимир Зеленський підкреслив, що питання стосується не лише особисто президента США.
"Це стосується не лише президента Трампа. Ми говоримо про Америку. Як у президентів у нас є фіксовані терміни. Наприклад, ми хочемо гарантії на 30 років. Конгрес потрібен. Президенти змінюються, але інституції залишаються", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо
Дональд Трамп заперечив, що називав Володимира Зеленського диктатором. Тиждень перед тим Трамп критикував українського президента, назвавши його "диктатором без виборів".