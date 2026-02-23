$43.270.01
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
06:24 • 21230 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 28937 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 49866 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 45670 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 47985 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 44909 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 50366 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 55688 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 44132 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
Зеленський: "Я не диктатор і не розпочинав війну"

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова Дональда Трампа про "диктатора". Зеленський заперечив звинувачення, наголосивши, що він не диктатор і не починав війну.

Зеленський: "Я не диктатор і не розпочинав війну"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова президента США Дональда Трампа, який раніше називав його "диктатором", пише УНН з посиланням на ВВС News.

Деталі

Під час інтерв’ю, журналіст ВВС Джеремі Боуен нагадав Президенту України про те, що Дональд Трамп раніше назвав його "диктатором", додавши, що саме Володимир Зеленський нібито "розпочав війну".

Президент України відповів коротко: "Я не диктатор, і я не розпочинав війну. Ось і все", - сказав Зеленський.

На запитання, чи можна довіряти президенту Дональду Трампу у контексті гарантій безпеки, Володимир Зеленський підкреслив, що питання стосується не лише особисто президента США.

"Це стосується не лише президента Трампа. Ми говоримо про Америку. Як у президентів у нас є фіксовані терміни. Наприклад, ми хочемо гарантії на 30 років. Конгрес потрібен. Президенти змінюються, але інституції залишаються", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Дональд Трамп заперечив, що називав Володимира Зеленського диктатором. Тиждень перед тим Трамп критикував українського президента, назвавши його "диктатором без виборів".

Алла Кіосак

