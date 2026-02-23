Зеленский: "Я не диктатор и не начинал войну"
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова Дональда Трампа о "диктаторе". Зеленский отверг обвинения, подчеркнув, что он не диктатор и не начинал войну.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который ранее называл его "диктатором", пишет УНН со ссылкой на ВВС News.
Детали
Во время интервью журналист ВВС Джереми Боуэн напомнил Президенту Украины о том, что Дональд Трамп ранее назвал его "диктатором", добавив, что именно Владимир Зеленский якобы "начал войну".
Президент Украины ответил коротко: "Я не диктатор, и я не начинал войну. Вот и все", - сказал Зеленский.
На вопрос, можно ли доверять президенту Дональду Трампу в контексте гарантий безопасности, Владимир Зеленский подчеркнул, что вопрос касается не только лично президента США.
"Это касается не только президента Трампа. Мы говорим об Америке. Как у президентов у нас есть фиксированные сроки. Например, мы хотим гарантии на 30 лет. Конгресс нужен. Президенты меняются, но институты остаются", - отметил Зеленский.
Напомним
Дональд Трамп отрицал, что называл Владимира Зеленского диктатором. Неделей ранее Трамп критиковал украинского президента, назвав его "диктатором без выборов".