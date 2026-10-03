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росія засекретила статистику про політв'язнів і злочини силовиків

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Судовий департамент рф приховав дані про політичні переслідування та злочини силовиків. За «фейки» про армію засудили 90 людей.

росія засекретила статистику про політв'язнів і злочини силовиків

Судовий департамент при верховному суді рф засекретив частину статистики за 2025 рік щодо засуджених за статтями, які використовуються для політичних переслідувань, а також злочинів російських силовиків. На зміни у відкритих даних звернула увагу "Верстка", повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

З оприлюдненої статистики повністю зник розділ про "злочини проти основ державного ладу та конституційної безпеки".

Зокрема, російська влада більше не розкриває кількість справ про "держзраду", розголошення державної таємниці, диверсії, "організацію екстремістської спільноти" та "дискредитацію" армії.

Приховали і злочини силовиків

Водночас із документів відомо, що протягом 2025 року за статтею про поширення так званих "фейків" щодо російської армії засудили 90 людей.

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Також росія перестала публікувати статистику адміністративних справ за "дискредитацію" армії, "розпалювання ненависті", заклики до сепаратизму та порушення правил діяльності так званих "іноагентів".

Окремо з відкритої звітності прибрали інформацію про злочини, скоєні російськими військовими, суддями, прокурорами, слідчими, поліцейськими та співробітниками федеральної служби виконання покарань.

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Степан Гафтко

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