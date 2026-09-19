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лукашенко звільнив лише 25 політв'язнів замість очікуваних США кількох сотень

Київ • УНН

 • 482 перегляди

Після переговорів зі США білорусь звільнила 25 політв’язнів. Вашингтон очікував звільнення 200-300 людей і надалі домагається масштабнішого кроку.

лукашенко звільнив лише 25 політв'язнів замість очікуваних США кількох сотень

У білорусі після нового раунду переговорів зі США звільнили 25 політв'язнів, хоча перед зустріччю американська сторона розраховувала на значно більшу групу – близько 200-300 людей. Переговори між Вашингтоном і мінськом тривають уже понад рік, однак цього разу їхній результат виявився скромнішим за попередні очікування, пише УНН із посиланням на Carnegie Politika.

Деталі

Спецпосланник президента США з питань білорусі Джон Коул прибув до Мінська 15 вересня після приблизно шестимісячної паузи в переговорах. Напередодні повідомлялося, що він планує домагатися звільнення 200-300 політв'язнів.

У підсумку мінськ погодився звільнити 25 людей. В обмін США оголосили про зняття санкцій із двох білоруських підприємств – "Лакокраска" та "Беллесбумпром".

Чому переговори загальмували

Як зазначає запрошений експерт Берлінського центру Карнегі з вивчення росії та Євразії Артем Шрайбман, однією з проблем для мінська стало те, що попереднє послаблення американських санкцій не принесло економічного ефекту, на який розраховувала білоруська влада.

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Зокрема, мінськ сподівався, що кроки Вашингтона підштовхнуть до аналогічного пом'якшення санкцій Євросоюз та сусідні з білоруссю країни. Однак цього не сталося, через що подальший торг між сторонами став складнішим.

Водночас переговорний процес не припинився. Коул після останньої зустрічі заявив, що США розраховують найближчим часом домогтися звільнення вже сотень людей.

За даними Reuters, попри серію звільнень, у білоруських в'язницях залишаються сотні людей, яких правозахисники визнають політичними в'язнями. Паралельно правозахисні організації продовжують повідомляти про нові випадки політично мотивованих переслідувань.

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Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Мінськ
Білорусь
Reuters
Вашингтон
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Сполучені Штати Америки