Лукашенко освободил лишь 25 политзаключённых вместо ожидаемых США нескольких сотен

$44.6651.24
ukenru
Эксклюзив
09:46 • 1484 просмотра
Сценарий повторяется: защита врача Odrex вновь заявила отвод судье
09:30 • 2566 просмотра
Украина получит от США новые ракеты для С-300: что о них известно
08:52 • 5010 просмотра
Премьер-министр Великобритании попросит Трампа передать Украине ракеты Patriot до зимы
08:32 • 6182 просмотра
Более 115 тысяч человек покинули свои дома из-за нового наступления хуситов в Йемене
07:38 • 8814 просмотра
Лавров и Рубио могут встретиться в Нью-Йорке, одной из ключевых тем станет Украина
07:18 • 9756 просмотра
Вирус Западного Нила распространяется по Европе, в Италии зафиксировали более 650 случаев
07:14 • 7452 просмотра
Встреча Зеленского с Трампом на Генассамблее ООН пока не планируется — СМИ
06:41 • 9936 просмотра
Война истощает экономику России — дефицит бюджета растёт, резервы тают, а долги дорожают — AP
06:10 • 13072 просмотра
США едва не начали войну с Китаем из-за ошибочного отчёта, созданного с помощью ИИ, — CNN
05:43 • 14209 просмотра
"Адские санкции" против РФ: что они означают простыми словами и почему их будет сложно отменить
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2м/с
77%
751мм
Популярные новости
российская пропаганда инсценирует «патриотический подъём» на ВОТ во время «выборов» — ЦПДPhoto19 сентября, 01:43 • 12937 просмотра
Что празднуют 19 сентября в Украине и мире19 сентября, 02:58 • 8888 просмотра
Трамп заявил, что Россия уже пять лет атакует союзников Украины04:16 • 11394 просмотра
29-летняя дочь Антонио Бандераса редко появляется на публике: как она выглядит сейчасPhoto05:52 • 14004 просмотра
Кендалл Дженнер ответила на многолетние слухи о романе с Карой Делевинь06:32 • 6358 просмотра
публикации
Какие фильмы подойдут для осенних вечеров: ТОП-10 кинолентPhoto18 сентября, 16:16 • 24290 просмотра
Шовковский, тир и вымогательство 250 тыс. долларов — что известно о деле, в котором фигурирует экс-тренер "Динамо"Video18 сентября, 15:58 • 43382 просмотра
UFC 331 в Лос-Анджелесе: главные бои и кард турнираVideo18 сентября, 14:57 • 25664 просмотра
Бешенство у собак и кошек: первые признаки и что делать, если вас укусило животное
Эксклюзив
18 сентября, 14:32 • 40731 просмотра
Без GPS и постоянной связи: как ИИ меняет работу дронов и ракетPhotoVideo
Эксклюзив
18 сентября, 13:22 • 34963 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Иран
Польша
Реклама
УНН Lite
Серена Уильямс редко появляется на публике всей семьёй, но на этот раз она пришла с мужем и двумя дочерьмиPhoto08:47 • 1798 просмотра
Кендалл Дженнер ответила на многолетние слухи о романе с Карой Делевинь06:32 • 6524 просмотра
29-летняя дочь Антонио Бандераса редко появляется на публике: как она выглядит сейчасPhoto05:52 • 14095 просмотра
Из антигероя в героя — голкипер "Оболони" Федоривский стал вторым вратарём в истории УПЛ, отличившимся голом с игрыVideo18 сентября, 16:55 • 15165 просмотра
Лужный назвал состав юношеской сборной на товарищеский турнир в Испании18 сентября, 14:49 • 18112 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ракетная система С-300
Техника
Фильм
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"

Лукашенко освободил лишь 25 политзаключённых вместо ожидаемых США нескольких сотен

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

После переговоров с США Беларусь освободила 25 политзаключённых. Вашингтон ожидал освобождения 200–300 человек и в дальнейшем добивается более масштабного шага.

Лукашенко освободил лишь 25 политзаключённых вместо ожидаемых США нескольких сотен

В Беларуси после нового раунда переговоров с США освободили 25 политзаключённых, хотя перед встречей американская сторона рассчитывала на значительно большую группу — около 200–300 человек. Переговоры между Вашингтоном и Минском продолжаются уже более года, однако на этот раз их результат оказался скромнее прежних ожиданий, пишет УНН со ссылкой на Carnegie Politika.

Детали

Спецпосланник президента США по вопросам Беларуси Джон Коул прибыл в Минск 15 сентября после примерно шестимесячной паузы в переговорах. Накануне сообщалось, что он планирует добиваться освобождения 200–300 политзаключённых.

В итоге Минск согласился освободить 25 человек. В обмен США объявили о снятии санкций с двух белорусских предприятий — «Лакокраска» и «Беллесбумпром».

Почему переговоры затормозились

Как отмечает приглашённый эксперт Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Артём Шрайбман, одной из проблем для Минска стало то, что предыдущее смягчение американских санкций не принесло экономического эффекта, на который рассчитывали белорусские власти.

беларусь освободила 25 политзаключённых в обмен на смягчение санкций США16.09.26, 13:54 • 5181 просмотр

В частности, Минск надеялся, что шаги Вашингтона подтолкнут Европейский союз и соседние с Беларусью страны к аналогичному смягчению санкций. Однако этого не произошло, из-за чего дальнейший торг между сторонами стал сложнее.

В то же время переговорный процесс не прекратился. Коул после последней встречи заявил, что США рассчитывают в ближайшее время добиться освобождения уже сотен людей.

По данным Reuters, несмотря на серию освобождений, в белорусских тюрьмах остаются сотни людей, которых правозащитники признают политическими заключёнными. Параллельно правозащитные организации продолжают сообщать о новых случаях политически мотивированных преследований.

Беларусь стянула войска и танки к Сувалкскому коридору у границ НАТО17.09.26, 01:18 • 12933 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Минск
Беларусь
Reuters
Вашингтон
Европейский Союз
Соединённые Штаты