Лукашенко освободил лишь 25 политзаключённых вместо ожидаемых США нескольких сотен

В Беларуси после нового раунда переговоров с США освободили 25 политзаключённых, хотя перед встречей американская сторона рассчитывала на значительно большую группу — около 200–300 человек. Переговоры между Вашингтоном и Минском продолжаются уже более года, однако на этот раз их результат оказался скромнее прежних ожиданий, пишет УНН со ссылкой на Carnegie Politika.

Детали

Спецпосланник президента США по вопросам Беларуси Джон Коул прибыл в Минск 15 сентября после примерно шестимесячной паузы в переговорах. Накануне сообщалось, что он планирует добиваться освобождения 200–300 политзаключённых.

В итоге Минск согласился освободить 25 человек. В обмен США объявили о снятии санкций с двух белорусских предприятий — «Лакокраска» и «Беллесбумпром».

Почему переговоры затормозились

Как отмечает приглашённый эксперт Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Артём Шрайбман, одной из проблем для Минска стало то, что предыдущее смягчение американских санкций не принесло экономического эффекта, на который рассчитывали белорусские власти.

беларусь освободила 25 политзаключённых в обмен на смягчение санкций США

В частности, Минск надеялся, что шаги Вашингтона подтолкнут Европейский союз и соседние с Беларусью страны к аналогичному смягчению санкций. Однако этого не произошло, из-за чего дальнейший торг между сторонами стал сложнее.

В то же время переговорный процесс не прекратился. Коул после последней встречи заявил, что США рассчитывают в ближайшее время добиться освобождения уже сотен людей.

По данным Reuters, несмотря на серию освобождений, в белорусских тюрьмах остаются сотни людей, которых правозащитники признают политическими заключёнными. Параллельно правозащитные организации продолжают сообщать о новых случаях политически мотивированных преследований.

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