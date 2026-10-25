Шторм Боело накрив Європу – у Шотландії загинув чоловік, десятки тисяч будинків без світла

Потужний шторм Боело спричинив масштабні відключення електроенергії та перебої в авіасполученні в Європі. У Шотландії внаслідок падіння дерева загинув 60-річний чоловік. Про це повідомляє фінський мовник Yle з посиланням на AFP та BBC, пише УНН.

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За інформацією британської метеослужби, сильний вітер становить загрозу для життя людей. Жителів закликали за можливості залишатися вдома.

У Великій Британії вранці 25 жовтня без електропостачання залишилися близько 82 тисяч будинків. У Швеції також зафіксували масштабні перебої зі світлом.

Шторм порушив авіасполучення

Через сильний вітер в амстердамському аеропорту Схіпхол скасували щонайменше 90 рейсів. Обмеження торкнулися переважно європейських напрямків, зокрема Парижа, Рима та Дубліна.

Крім того, десятки літаків, які мали прибути до Амстердама, затримали або скасували.

Фінська авіакомпанія Finnair також повідомила про затримки своїх рейсів в аеропортах Амстердама та Лондона, однак обійшлося без скасувань.

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