Шторм «Боэло» обрушился на Европу — в Шотландии погиб мужчина, десятки тысяч домов остались без света

Мощный шторм Боело вызвал масштабные отключения электроэнергии и перебои в авиасообщении в Европе. В Шотландии в результате падения дерева погиб 60-летний мужчина. Об этом сообщает финский вещатель Yle со ссылкой на AFP и BBC, пишет УНН.

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По информации британской метеослужбы, сильный ветер представляет угрозу для жизни людей. Жителей призвали по возможности оставаться дома.

В Великобритании утром 25 октября без электроснабжения остались около 82 тысяч домов. В Швеции также зафиксировали масштабные перебои с электричеством.

Шторм нарушил авиасообщение

Из-за сильного ветра в амстердамском аэропорту Схипхол отменили как минимум 90 рейсов. Ограничения коснулись преимущественно европейских направлений, в частности Парижа, Рима и Дублина.

Кроме того, десятки самолетов, которые должны были прибыть в Амстердам, задержали или отменили.

Финская авиакомпания Finnair также сообщила о задержках своих рейсов в аэропортах Амстердама и Лондона, однако обошлось без отмен.

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