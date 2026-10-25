Шторм «Боэло» обрушился на Европу — в Шотландии погиб мужчина, десятки тысяч домов остались без света
Киев • УНН
Шторм «Боэло» унёс жизнь мужчины в Шотландии и вызвал масштабные отключения электроэнергии. В Амстердаме отменили по меньшей мере 90 рейсов.
Мощный шторм Боело вызвал масштабные отключения электроэнергии и перебои в авиасообщении в Европе. В Шотландии в результате падения дерева погиб 60-летний мужчина. Об этом сообщает финский вещатель Yle со ссылкой на AFP и BBC, пишет УНН.
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По информации британской метеослужбы, сильный ветер представляет угрозу для жизни людей. Жителей призвали по возможности оставаться дома.
В Великобритании утром 25 октября без электроснабжения остались около 82 тысяч домов. В Швеции также зафиксировали масштабные перебои с электричеством.
Шторм нарушил авиасообщение
Из-за сильного ветра в амстердамском аэропорту Схипхол отменили как минимум 90 рейсов. Ограничения коснулись преимущественно европейских направлений, в частности Парижа, Рима и Дублина.
Кроме того, десятки самолетов, которые должны были прибыть в Амстердам, задержали или отменили.
Финская авиакомпания Finnair также сообщила о задержках своих рейсов в аэропортах Амстердама и Лондона, однако обошлось без отмен.
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