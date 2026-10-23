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Масштабные наводнения охватили четыре штата США: людей спасают с крыш домов, объявлена эвакуация

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Ливни вызвали масштабные наводнения в Колорадо, Нью-Мексико, Аризоне и Юте. Эвакуированы сотни домохозяйств, повреждена инфраструктура.

Масштабные наводнения охватили четыре штата США: людей спасают с крыш домов, объявлена эвакуация

На западе США сильные ливни вызвали масштабные наводнения, которые охватили штаты Колорадо, Нью-Мексико, Аризона и Юта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press и The Guardian.

Спасатели эвакуируют людей из затопленных домов, в частности с помощью вертолетов, а местные власти сообщают о повреждении дорог, мостов и другой инфраструктуры.

Детали

Самая сложная ситуация сложилась в регионе Four Corners ("Четыре угла"), где сходятся границы четырех американских штатов. В результате интенсивных осадков реки вышли из берегов, затопив жилые кварталы и транспортные пути. В частности, в штате Нью-Мексико, в округе Сан-Хуан, распоряжение об эвакуации получили около 600 домохозяйств. В некоторых домах уровень воды поднялся до 1–1,5 метра. К спасательным операциям привлекли Национальную гвардию США, которая использует вертолеты, лодки и специальную технику. Некоторых жителей пришлось снимать непосредственно с крыш затопленных зданий.

В городе Фармингтон и близлежащих населенных пунктах открыли временные убежища для эвакуированных. В то же время в Блумфилде из-за подтопления приостановили работу очистных сооружений, что создало дополнительную угрозу загрязнения воды.

В штате Колорадо чрезвычайную ситуацию объявили в 11 округах. Особенно пострадали округ Арчулета и город Пагоса-Спрингс, где паводковые воды повредили дороги, мосты и коммунальную инфраструктуру. Из-за стихийного бедствия власти перекрыли отдельные участки автомобильных трасс, приостановили работу муниципальных учреждений и отменили занятия в школах.

В штате Юта наводнение затронуло город Харрикейн. По сообщениям местных властей, подтопление коснулось около 130 домов и жилых трейлеров. В городе также повреждены дороги, мосты и объекты электроснабжения.

В Аризоне стихия затронула поселения коренных американских народов. В частности, в Деннехотсо спасатели помогли 30 людям, а в других населенных пунктах проводили эвакуацию местных жителей.

Кроме того, по региону прошли сильные штормы и торнадо. Сообщалось как минимум об одном пострадавшем в Аризоне.

Уровень воды может превысить исторический максимум

По информации Национальной метеорологической службы США (NWS), 23 октября уровень реки Сан-Хуан возле Фармингтона достиг примерно четырех метров. Метеорологи прогнозировали дальнейшее повышение уровня воды до 4,27 метра, что может превысить исторический максимум, зафиксированный в 1909 году.

Специалисты объясняют масштабные подтопления продолжительными дождями, из-за которых почва перенасытилась влагой и перестала впитывать новые осадки.

По прогнозам синоптиков, в течение выходных, 24–25 октября, в отдельных районах возможны новые ливни, поэтому угроза дальнейших подтоплений сохраняется.

В настоящее время точное количество пострадавших и общий размер ущерба остаются неизвестными. Местные власти продолжают оценивать последствия стихийного бедствия и проводить спасательные операции.

Напомним

Незадолго до этого пляжи Калифорнии закрыли из-за "чрезвычайно высокого" уровня воды в океане.

Антонина Туманова

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