Масштабні повені охопили чотири штати США: людей рятують із дахів будинків, оголошено евакуацію

На заході США потужні зливи спричинили масштабні повені, які охопили штати Колорадо, Нью-Мексико, Аризона та Юта. Про це повідомляє УНН із посиланням на Associated Press та The Guardian.

Рятувальники евакуюють людей із затоплених будинків, зокрема за допомогою гелікоптерів, а місцева влада повідомляє про пошкодження доріг, мостів та іншої інфраструктури.

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Найскладніша ситуація склалася в регіоні Four Corners ("Чотири кути"), де сходяться кордони чотирьох американських штатів. Унаслідок інтенсивних опадів річки вийшли з берегів, затопивши житлові квартали та транспортні шляхи. Зокрема, у штаті Нью-Мексико, в окрузі Сан-Хуан, розпорядження про евакуацію отримали близько 600 домогосподарств. У деяких будинках рівень води піднявся до 1–1,5 метра. До рятувальних операцій залучили Національну гвардію США, яка використовує гелікоптери, човни та спеціальну техніку. Окремих мешканців довелося знімати безпосередньо з дахів затоплених будівель.

У місті Фармінгтон та прилеглих населених пунктах відкрили тимчасові притулки для евакуйованих. Водночас у Блумфілді через підтоплення призупинили роботу очисних споруд, що створило додаткову загрозу забруднення води.

У штаті Колорадо надзвичайну ситуацію оголосили в 11 округах. Особливо постраждали округ Арчулета та місто Пагоса-Спрінгс, де паводкові води пошкодили дороги, мости й комунальну інфраструктуру. Через стихійне лихо влада перекрила окремі ділянки автомобільних трас, призупинила роботу муніципальних установ та скасувала заняття в школах.

У штаті Юта повінь зачепила місто Харрикейн. За повідомленнями місцевої влади, підтоплення торкнулося близько 130 будинків та житлових трейлерів. У місті також пошкоджено дороги, мости та об'єкти електропостачання.

В Аризоні стихія зачепила поселення корінних американських народів. Зокрема, у Деннехотсо рятувальники допомогли 30 людям, а в інших населених пунктах проводили евакуацію місцевих жителів.

Крім того, регіоном пройшли сильні шторми та торнадо. Повідомлялося щонайменше про одного постраждалого в Аризоні.

Рівень води може перевищити історичний максимум

За інформацією Національної метеорологічної служби США (NWS), 23 жовтня рівень річки Сан-Хуан поблизу Фармінгтона сягнув приблизно чотирьох метрів. Метеорологи прогнозували подальше підвищення води до 4,27 метра, що може перевищити історичний максимум, зафіксований у 1909 році.

Фахівці пояснюють масштабні підтоплення тривалими дощами, через які ґрунт перенаситився вологою та перестав поглинати нові опади.

За прогнозами синоптиків, упродовж вихідних, 24–25 жовтня, в окремих районах можливі нові зливи, тому загроза подальших підтоплень зберігається.

Наразі точна кількість постраждалих і загальний розмір збитків залишаються невідомими. Місцева влада продовжує оцінювати наслідки стихійного лиха та проводити рятувальні операції.

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