Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчання

Британський співак і автор пісень Гаррі Стайлз презентував нове музичне відео до синглу "Aperture". Трек започаткував нову музичну еру в житті артиста та є одним із головних в його майбутньому альбомі "KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY". Прем’єра чергового альбому запланована на 6 березня 2026 року, повідомляє УНН, з посиланням на GMA Network Entertainment.

Зазначається, що прем’єра "Aperture" стала першим релізом артиста після рекордного альбому Harry’s House (2022), який здобув премію Греммі як Альбом року 2023. Відео на "Aperture" було створене у співпраці з відомим режисером Обе Перрі, який раніше працював з Гаррі над проєктами Satellite та Music For A Sushi Restaurant.

Отож, новий альбом Стайлза складатиметься з 12 композицій, усі треки написані самим Гаррі, а продюсером виступив Kid Harpoon. До списку увійшли такі пісні: Aperture, American Girls, Ready, Steady, Go!, Are You Listening Yet?, Taste Back, The Waiting Game, Season 2 Weight Loss, Coming Up Roses, Pop, Dance No More, Paint By Numbers та Carla's Song.

Повідомляється, що платівка вже доступна для попереднього замовлення у всіх цифрових і фізичних магазинах, а на офіційному сайті артиста можна знайти ексклюзивні кольорові видання та набори для фанів.

Крім того, Гаррі Стайлз анонсував світовий тур "Together, Together", який охопить 50 міст від Амстердама та Лондона до Нью-Йорка, Сан-Паулу та Сіднея.

