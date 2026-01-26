Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчання

$43.140.03
50.650.13
ukenru
13:53 • 1026 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 5736 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 11025 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 19066 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 17128 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 34922 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 19247 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 34310 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 07:43 • 22615 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 27542 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
5.1м/с
87%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення26 січня, 07:59 • 27134 перегляди
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами09:18 • 23657 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 24798 перегляди
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК10:52 • 18341 перегляди
Через російські обстріли є нові знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні досі дефіцит електрики - Міненерго11:59 • 10928 перегляди
Публікації
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE11:38 • 19066 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
10:01 • 34921 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 24809 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
08:52 • 34309 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 111924 перегляди
Актуальнi люди
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Нікол Пашинян
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo14:07 • 144 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів11:48 • 6204 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 31520 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 30963 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 46984 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Financial Times

Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчання

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Гаррі Стайлз презентував музичне відео до синглу "Aperture" та анонсував альбом "KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY", що вийде 6 березня 2026 року. Співак також оголосив про світовий тур "Together, Together".

Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчання

Британський співак і автор пісень Гаррі Стайлз презентував нове музичне відео до синглу "Aperture". Трек започаткував  нову музичну еру в житті артиста та є одним із головних в його майбутньому альбомі "KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY". Прем’єра чергового альбому запланована на 6 березня 2026 року, повідомляє УНН, з посиланням на GMA Network Entertainment.

Зазначається, що прем’єра "Aperture" стала першим релізом артиста після рекордного альбому Harry’s House (2022), який здобув премію Греммі як Альбом року 2023. Відео на "Aperture" було створене у співпраці з відомим режисером Обе Перрі, який раніше працював з Гаррі над проєктами Satellite та Music For A Sushi Restaurant.

Отож, новий альбом Стайлза складатиметься з 12 композицій, усі треки написані самим Гаррі, а продюсером виступив Kid Harpoon. До списку увійшли такі пісні: Aperture, American Girls, Ready, Steady, Go!, Are You Listening Yet?, Taste Back, The Waiting Game, Season 2 Weight Loss, Coming Up Roses, Pop, Dance No More, Paint By Numbers та Carla's Song.

Повідомляється, що платівка вже доступна для попереднього замовлення у всіх цифрових і фізичних магазинах, а на офіційному сайті артиста можна знайти ексклюзивні кольорові видання та набори для фанів.

Крім того, Гаррі Стайлз анонсував світовий тур "Together, Together", який охопить 50 міст від Амстердама та Лондона до Нью-Йорка, Сан-Паулу та Сіднея.

Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 року22.01.26, 01:40 • 58955 переглядiв

Станіслав Кармазін

Новини СвітуУНН Lite
Музикант
Режисер
Амстердам
Нью-Йорк
Лондон