13:53 • 620 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45 • 5246 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 10748 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 18439 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 16805 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 34388 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 19049 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 33982 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 07:43 • 22549 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 27483 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчания

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Гарри Стайлз представил музыкальное видео к синглу "Aperture" и анонсировал альбом "KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY", который выйдет 6 марта 2026 года. Певец также объявил о мировом туре "Together, Together".

Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчания

Британский певец и автор песен Гарри Стайлз представил новое музыкальное видео на сингл "Aperture". Трек положил начало новой музыкальной эре в жизни артиста и является одним из главных в его будущем альбоме "KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY". Премьера очередного альбома запланирована на 6 марта 2026 года, сообщает УНН, со ссылкой на GMA Network Entertainment.

Отмечается, что премьера "Aperture" стала первым релизом артиста после рекордного альбома Harry’s House (2022), который получил премию Грэмми как Альбом года 2023. Видео на "Aperture" было создано в сотрудничестве с известным режиссером Обе Перри, который ранее работал с Гарри над проектами Satellite и Music For A Sushi Restaurant.

Итак, новый альбом Стайлза будет состоять из 12 композиций, все треки написаны самим Гарри, а продюсером выступил Kid Harpoon. В список вошли такие песни: Aperture, American Girls, Ready, Steady, Go!, Are You Listening Yet?, Taste Back, The Waiting Game, Season 2 Weight Loss, Coming Up Roses, Pop, Dance No More, Paint By Numbers и Carla's Song.

Сообщается, что пластинка уже доступна для предварительного заказа во всех цифровых и физических магазинах, а на официальном сайте артиста можно найти эксклюзивные цветные издания и наборы для фанатов.

Кроме того, Гарри Стайлз анонсировал мировой тур "Together, Together", который охватит 50 городов от Амстердама и Лондона до Нью-Йорка, Сан-Паулу и Сиднея.

Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 года22.01.26, 01:40 • 58950 просмотров

Станислав Кармазин

Новости МираУНН Lite
Музыкант
Режиссер
Амстердам
Нью-Йорк
Лондон