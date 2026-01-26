Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчания

Британский певец и автор песен Гарри Стайлз представил новое музыкальное видео на сингл "Aperture". Трек положил начало новой музыкальной эре в жизни артиста и является одним из главных в его будущем альбоме "KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY". Премьера очередного альбома запланирована на 6 марта 2026 года, сообщает УНН, со ссылкой на GMA Network Entertainment.

Отмечается, что премьера "Aperture" стала первым релизом артиста после рекордного альбома Harry’s House (2022), который получил премию Грэмми как Альбом года 2023. Видео на "Aperture" было создано в сотрудничестве с известным режиссером Обе Перри, который ранее работал с Гарри над проектами Satellite и Music For A Sushi Restaurant.

Итак, новый альбом Стайлза будет состоять из 12 композиций, все треки написаны самим Гарри, а продюсером выступил Kid Harpoon. В список вошли такие песни: Aperture, American Girls, Ready, Steady, Go!, Are You Listening Yet?, Taste Back, The Waiting Game, Season 2 Weight Loss, Coming Up Roses, Pop, Dance No More, Paint By Numbers и Carla's Song.

Сообщается, что пластинка уже доступна для предварительного заказа во всех цифровых и физических магазинах, а на официальном сайте артиста можно найти эксклюзивные цветные издания и наборы для фанатов.

Кроме того, Гарри Стайлз анонсировал мировой тур "Together, Together", который охватит 50 городов от Амстердама и Лондона до Нью-Йорка, Сан-Паулу и Сиднея.

