Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 года
Киев • УНН
Тейлор Свифт, Кенни Логгинс, Аланис Мориссетт, Кристофер Стюарт, Джин Симмонс и Пол Стэнли из Kiss стали новыми членами Зала славы авторов песен. Церемония чествования состоится 11 июня в Нью-Йорке.
В Зал славы авторов песен в 2026 году вошли Тейлор Свифт, Кенни Логгинс, Аланис Мориссетт, Кристофер "Трики" Стюарт, а также основатели группы Kiss – Джин Симмонс и Пол Стэнли. Церемония чествования лауреатов состоится 11 июня в Нью-Йорке. Нынешний выбор экспертов подчеркивает влияние авторов на различные музыкальные жанры – от современного попа и альтернативного рока до классического глэм-рока. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Тейлор Свифт отмечена за ее вклад в формирование современных тенденций поп-музыки. Представители группы Kiss получили место в Зале славы за создание глэм-рок хитов "Rock and Roll All Nite" и "I Love It Loud" после завершения своей многолетней карьеры. Также в список попали легенда софт-рока Кенни Логгинс, известный композицией "Footloose", и Аланис Мориссетт, автор знаковых альбомов альтернативного рока 90-х годов.
Майкл Китон стал "Человеком года" по версии старейшей театральной труппы США14.01.26, 22:31 • 5300 просмотров
Отдельное внимание уделено авторам, работающим за кулисами. Кристофер Стюарт получил признание за создание хитов "Umbrella" для Рианны и "Single Ladies" для Бейонсе. В категорию авторов-неисполнителей вошел дуэт Терри Бриттена и Грэма Лайла, написавших песню Тины Тернер "What's Love Got To Do With It".
Также в этом году в Зал славы ввели Уолтера Афанасьева, соавтора рождественского хита Мэрайи Кэри, который не прошел отбор в прошлом году.
Роль авторов песен в музыкальной индустрии
Глава Зала славы авторов песен Найл Роджерс подчеркнул важность создателей текстов и мелодий для всей отрасли. "Музыкальная индустрия построена на невероятном таланте авторов песен, которые создают незабываемые песни. Без их мастерства не было бы записанной музыки, концертных впечатлений или преданных поклонников. Все берет свое начало от песни и ее создателя", – заявил Роджерс.
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой части21.01.26, 20:19 • 3606 просмотров
Организация, основанная в 1969 году, продолжает чествовать артистов, чей первый коммерческий релиз состоялся не менее чем 20 лет назад. Новые лауреаты присоединятся к таким легендам, как Элтон Джон, Брюс Спрингстин и Билли Джоэл. По словам руководства Зала славы, класс 2026 года демонстрирует единство и преемственность музыкальных традиций в различных направлениях.
Триумф Пола Томаса Андерсона и Стивена Грэма: объявлены лауреаты "Золотого глобуса 2026"12.01.26, 06:45 • 6569 просмотров