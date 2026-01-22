Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 года

$43.180.08
22:20 • 1236 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
19:21 • 7766 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 15814 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 25725 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 18836 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 32033 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 34747 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 20718 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21663 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 39438 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Меню
Популярные новости
У США есть оружие, которое уничтожит все благодаря одной ракете - Трамп21 января, 14:15 • 10486 просмотра
Трамп в Давосе анонсировал встречу с Зеленским21 января, 14:39 • 9676 просмотра
Федоров обещает радикальную реформу ВСУ для увеличения потерь россиян - Reuters21 января, 15:09 • 11244 просмотра
Трамп прекратит поддержку Украины в случае санкций Европы из-за Гренландии - NYT21 января, 15:28 • 4274 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 6182 просмотра
публикации
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 25722 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 32032 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 30248 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 34747 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 51173 просмотра
УНН Lite
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto23:40 • 36 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo18:19 • 3606 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 6194 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 30249 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 28704 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 года

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Тейлор Свифт, Кенни Логгинс, Аланис Мориссетт, Кристофер Стюарт, Джин Симмонс и Пол Стэнли из Kiss стали новыми членами Зала славы авторов песен. Церемония чествования состоится 11 июня в Нью-Йорке.

Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 года

В Зал славы авторов песен в 2026 году вошли Тейлор Свифт, Кенни Логгинс, Аланис Мориссетт, Кристофер "Трики" Стюарт, а также основатели группы Kiss – Джин Симмонс и Пол Стэнли. Церемония чествования лауреатов состоится 11 июня в Нью-Йорке. Нынешний выбор экспертов подчеркивает влияние авторов на различные музыкальные жанры – от современного попа и альтернативного рока до классического глэм-рока. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Тейлор Свифт отмечена за ее вклад в формирование современных тенденций поп-музыки. Представители группы Kiss получили место в Зале славы за создание глэм-рок хитов "Rock and Roll All Nite" и "I Love It Loud" после завершения своей многолетней карьеры. Также в список попали легенда софт-рока Кенни Логгинс, известный композицией "Footloose", и Аланис Мориссетт, автор знаковых альбомов альтернативного рока 90-х годов.

Майкл Китон стал "Человеком года" по версии старейшей театральной труппы США14.01.26, 22:31 • 5300 просмотров

Отдельное внимание уделено авторам, работающим за кулисами. Кристофер Стюарт получил признание за создание хитов "Umbrella" для Рианны и "Single Ladies" для Бейонсе. В категорию авторов-неисполнителей вошел дуэт Терри Бриттена и Грэма Лайла, написавших песню Тины Тернер "What's Love Got To Do With It".

Также в этом году в Зал славы ввели Уолтера Афанасьева, соавтора рождественского хита Мэрайи Кэри, который не прошел отбор в прошлом году.

Роль авторов песен в музыкальной индустрии

Глава Зала славы авторов песен Найл Роджерс подчеркнул важность создателей текстов и мелодий для всей отрасли. "Музыкальная индустрия построена на невероятном таланте авторов песен, которые создают незабываемые песни. Без их мастерства не было бы записанной музыки, концертных впечатлений или преданных поклонников. Все берет свое начало от песни и ее создателя", – заявил Роджерс.

"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой части21.01.26, 20:19 • 3606 просмотров

Организация, основанная в 1969 году, продолжает чествовать артистов, чей первый коммерческий релиз состоялся не менее чем 20 лет назад. Новые лауреаты присоединятся к таким легендам, как Элтон Джон, Брюс Спрингстин и Билли Джоэл. По словам руководства Зала славы, класс 2026 года демонстрирует единство и преемственность музыкальных традиций в различных направлениях. 

Триумф Пола Томаса Андерсона и Стивена Грэма: объявлены лауреаты "Золотого глобуса 2026"12.01.26, 06:45 • 6569 просмотров

Степан Гафтко

