"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой части

15:14 • 8646 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
14:44 • 16202 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
14:30 • 13648 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 25170 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 30413 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 19488 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21044 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 38769 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 58040 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 50033 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
Графики отключений электроэнергии
Морозы обострили водный кризис в оккупированных районах Донетчины - ЦПД21 января, 09:07 • 6652 просмотра
В четырех областях обесточивание после новых атак рф, идет работа, чтобы дать больше электричества для населения - Минэнерго21 января, 09:24 • 10009 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 24119 просмотра
У США есть оружие, которое уничтожит все благодаря одной ракете - Трамп14:15 • 4302 просмотра
Федоров обещает радикальную реформу ВСУ для увеличения потерь россиян - Reuters15:09 • 5592 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 24208 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 48785 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo18:19 • 608 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo15:49 • 2944 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 24208 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 27409 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 24287 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой части

Киев • УНН

 • 608 просмотра

Фильм "Крик 7" выйдет 27 февраля 2026 года, события разворачиваются в городке Пайн-Гроув. В актерский состав возвращаются Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт.

"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой части

Проходят десятилетия, а фильм "Крик" до сих пор остается одной из самых влиятельных и жутких франшиз в жанре слэшеров. Седьмой фильм серии выйдет в кинотеатрах 27 февраля 2026 года, и именно сейчас настало время напомнить о легендарной хоррор-серии и подготовиться к возвращению Призрачного лица, пишет УНН.

Итак, сюжет седьмой части легкий и интригующий: события происходят в тихом городке Пайн Гроув, где герои прошлых серий фильма сталкиваются с новыми угрозами. Без спойлеров можно сказать, что напряжение, знакомые приемы жанра и мистическая атмосфера франшизы сохранены, а история снова сочетает страх и переживания героев. В частности, стоит отметить, что ключевые события будут разворачиваться вокруг героини Сидни Прескотт и ее сериальной дочери. Кстати, в сети уже довольно давно распространяется трейлер новой кинокартины.

Кто возвращается из актеров, ставших лицом серии фильмов "Крик":

  • Нив Кэмпбелл — Сидни Прескотт;
    • Кортни Кокс — Гейл Уэзерс;
      • Дэвид Аркетт — Дьюи Райли (хотя его персонаж погиб в предыдущей части, создатели держат способ возвращения в секрете).

        Безусловно, фанаты франшизы особенно обрадуются возвращению знакомых героев.

        Чего ждать от новинки:

        Судя по трейлеру, "Крик 7" сочетает дух предыдущих частей с современной остротой сюжета. Напряжение, знакомые жуткие сцены и легендарные персонажи делают этот фильм главным событием среди хорроров начала 2026 года.

        Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20.01.26, 18:21 • 30071 просмотр

        Станислав Кармазин

        Новости МираУНН Lite
        Фильм