"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой части

Проходят десятилетия, а фильм "Крик" до сих пор остается одной из самых влиятельных и жутких франшиз в жанре слэшеров. Седьмой фильм серии выйдет в кинотеатрах 27 февраля 2026 года, и именно сейчас настало время напомнить о легендарной хоррор-серии и подготовиться к возвращению Призрачного лица, пишет УНН.

Итак, сюжет седьмой части легкий и интригующий: события происходят в тихом городке Пайн Гроув, где герои прошлых серий фильма сталкиваются с новыми угрозами. Без спойлеров можно сказать, что напряжение, знакомые приемы жанра и мистическая атмосфера франшизы сохранены, а история снова сочетает страх и переживания героев. В частности, стоит отметить, что ключевые события будут разворачиваться вокруг героини Сидни Прескотт и ее сериальной дочери. Кстати, в сети уже довольно давно распространяется трейлер новой кинокартины.

Кто возвращается из актеров, ставших лицом серии фильмов "Крик":

Нив Кэмпбелл — Сидни Прескотт;

Кортни Кокс — Гейл Уэзерс;

Дэвид Аркетт — Дьюи Райли (хотя его персонаж погиб в предыдущей части, создатели держат способ возвращения в секрете).

Безусловно, фанаты франшизы особенно обрадуются возвращению знакомых героев.

Чего ждать от новинки:

Судя по трейлеру, "Крик 7" сочетает дух предыдущих частей с современной остротой сюжета. Напряжение, знакомые жуткие сцены и легендарные персонажи делают этот фильм главным событием среди хорроров начала 2026 года.

Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount