"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частині

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15:14 • 7558 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
14:44 • 14641 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
14:30 • 12762 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
12:43 • 23970 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 29548 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 19271 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 20892 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 38643 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 57876 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 49873 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT21 січня, 08:33 • 24688 перегляди
Морози загострили водну кризу в окупованих районах Донеччини - ЦПД21 січня, 09:07 • 5854 перегляди
У чотирьох областях знеструмлення після нових атак рф, йде робота, щоб дати більше електрики для населення - Міненерго21 січня, 09:24 • 9274 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 23386 перегляди
Федоров обіцяє радикальну реформу ЗСУ для збільшення втрат росіян - Reuters15:09 • 4660 перегляди
Публікації
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової14:44 • 14630 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
12:43 • 23965 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 23439 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 29546 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 48494 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Геннадій Труханов
Музикант
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Ґренландія
Європа
Реклама
УНН Lite
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo18:19 • 56 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo15:49 • 2576 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 23439 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 27215 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 24132 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The New York Times
Financial Times

"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частині

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Фільм "Крик 7" вийде 27 лютого 2026 року, події розгортаються у містечку Pine Grove. До акторського складу повертаються Нів Кемпбелл, Кортні Кокс та Давід Аркетт.

"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частині

Минають десятиліття, а фільм "Крик" досі залишається однією з найвпливовіших та найбільш моторошних  франшиз у жанрі слешерів. Сьомий фільм серії вийде у кінотеатрах 27 лютого 2026 року, і саме зараз настав час нагадати про легендарний хоррор серію та підготуватися до повернення Примарного обличчя, пише УНН.

Отож, сюжет сьомої частини легкий та інтригуючий: події відбувається у тихому містечку Pine Grove, де герої минулих серій фільму стикаються з новими загрозами. Без спойлерів можна сказати, що напруга, знайомі прийоми жанру та містична атмосфера франшизи збережені, а історія знову поєднує страх і переживання героїв. Зокрема, варто відзначити, що ключові події будуть розгортатися довкола героїні Сідні Прескотт та її серіальної доньки. До речі,  мережею вже досить давно шириться трейлер нової кінокартини.

Хто повертається із акторів, які стали обличчям серії фільмів "Крик":

  • Нів Кемпбелл— Сідні Прескотт;
    • Кортні Кокс — Гейл Везерс;
      • Давід Аркетт— Дьюї Райлі (хоча його персонаж загинув у попередній частині, творці тримають спосіб повернення у секреті.

        Безумовно, фанати франшизи особливо зрадіють поверненню знайомих героїв.

        Чого чекати від новинки:

        Судячи з трейлеру "Крик 7" поєднує дух попередніх частин із сучасною гостротою сюжету. Напруга, знайомі моторошні сцени та легендарні персонажі роблять цей фільм головною подією серед хорорів початку 2026 року.

        Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20.01.26, 18:21 • 30035 переглядiв

        Станіслав Кармазін

        Новини СвітуУНН Lite
        Фільм