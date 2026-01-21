"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частині

Минають десятиліття, а фільм "Крик" досі залишається однією з найвпливовіших та найбільш моторошних франшиз у жанрі слешерів. Сьомий фільм серії вийде у кінотеатрах 27 лютого 2026 року, і саме зараз настав час нагадати про легендарний хоррор серію та підготуватися до повернення Примарного обличчя, пише УНН.

Отож, сюжет сьомої частини легкий та інтригуючий: події відбувається у тихому містечку Pine Grove, де герої минулих серій фільму стикаються з новими загрозами. Без спойлерів можна сказати, що напруга, знайомі прийоми жанру та містична атмосфера франшизи збережені, а історія знову поєднує страх і переживання героїв. Зокрема, варто відзначити, що ключові події будуть розгортатися довкола героїні Сідні Прескотт та її серіальної доньки. До речі, мережею вже досить давно шириться трейлер нової кінокартини.

Хто повертається із акторів, які стали обличчям серії фільмів "Крик":

Нів Кемпбелл— Сідні Прескотт;

Кортні Кокс — Гейл Везерс;

Давід Аркетт— Дьюї Райлі (хоча його персонаж загинув у попередній частині, творці тримають спосіб повернення у секреті.

Безумовно, фанати франшизи особливо зрадіють поверненню знайомих героїв.

Чого чекати від новинки:

Судячи з трейлеру "Крик 7" поєднує дух попередніх частин із сучасною гостротою сюжету. Напруга, знайомі моторошні сцени та легендарні персонажі роблять цей фільм головною подією серед хорорів початку 2026 року.

